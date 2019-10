F1-revolution: Fremtidens racere afsløret

Få et smugkig på visionen for Formel 1-racerne anno 2021

AUSTIN (Ekstra Bladet): Fødslen har været hård. Ikke mindst fordi det internationale motorsportsforbund, FIA, samme med Formel 1’s ejere, Liberty Media har forsøgt at nå et kompromis med holdene om de omfattende ændringer af reglerne til 2021-sæsonen.

I stedet for bare at fortælle dem, hvordan fremtiden bliver.

Torsdag før USA’s Grand Prix blev reglerne præsenteret. Regler, som er godkendt af alle parter, men som stadig kan finjusteres på visse områder.

De har været under udarbejdelse i to år for at undgå de sædvanlige hovsa-løsninger, som Formel 1 er kendt for.

- Målet er at gøre sporten simplere og nemmere at forstå, siger Jean Todt, præsident for det internationale motorsportsforbund, FIA.

Artiklen fortsætter under billederne ... Scroll gennem endnu flere billeder allernederst.

I denne stil vil 2021-racerne komme til at se ud, når kører på Circuit of the Americas i 2021. Foto: PR

Foto: PR

Foto: PR

Foto: PR

Foto: PR

Nøgleordene er bedre racerløb og en mere bæredygtig økonomi. Det indebærer indførslen af et budgetloft samt en mere ligelig fordeling af sportens overskud.

- De nuværende biler er forfærdelige, konstaterede Formel 1’s sportslige chef Ross Brawn.

Han refererer til deres mange skrøbelige aerodynamiske dele, som der bliver færre af i fremtiden, og bilernes manglende evner til at følge efter hinanden.

Ændringerne i 2017 gjorde racerne hurtigere, men racerløbet meget sværere. De nuværende biler skaber så meget beskidt luft bag sig, at en bagvedliggende bil mister op mod af sin downforce, hvilket i praksis gør dueller mellem lige racere umulige.

Hele udgangspunktet for det nye tekniske reglement er, at grebet skabes under bilen, så racerløbet bliver bedre.

2021-reglementet: Nøglepunkterne Tættere racing: Den aerodynamiske filosofi forsimples og ændres, så bilerne få nemmere ved at følge hinanden. Budgetloft: Fra 2021 må et team maksimalt bruge 175 millioner dollar per sæson plus en række undtagelser som kørerlønninger og marketing. Mindre test: For at spare penge får teamene skåret i den tid, de må bruge vindtunnel og laver CFD-computersimulationer. Der bliver også indført en rækkestandard-dele. Tættere konkurrence: Eller det er i hvert målet med reglerne at samle feltet, så topholdene ikke har så stor en fordel og resten, som det er tilfældet i øjeblikket.

Se også: Red Bulls store sats

Haas på vildspor: Helt forkert

Se også: Tak for eventyret, Kevin