F1-rigmand klar til kæmpe handel

Formel 1-milliardæren Lawrence Stroll gør klar til at overtage en stor aktieandel i Aston Martin, hævder medie

Lawrence Stroll er milliardær, ejer af Racing Points Formel 1-hold, og så er han også Formel 1-far til sønnen Lance Stroll, som er racerkører for selvsamme hold.

Nu vil manden med tegnebogen, der er estimeret til at kunne rumme to milliarder, klargøre et bud på en stor del af Aston Martins aktier, skriver britiske Autocar.

Det rygtes, at flere af hans forretningsforbindelser har skaffet ham kontakt til et konsortium, som altså nu arbejder på højtryk hen mod en overtagelse af Aston Martin. Den ikoniske bilfabrikant har været tvunget i knæ de sidste par år efter udfordringer med lave salg og en aktieværdi, som er tæt på i bund.

En aktie i Aston Martin kan disse dage købes for sølle fem pund disse dage, og skønt prisen har været længere nede, har den også ligget på sytten pund i deres velmagtsdage.

Det menes at være en af bevæggrundene bag det køb, som Stroll og hans kumpaner nu spekulerer i. Stroll og Aston Martin har da også begge kontorer i samme by, nemlig engelske Silverstone.

Strategic European Investment Group, del af den italienske egenkapitalgruppe Investindustrial, er lige nu den største aktionær i Aston Martin med godt en tredjedel af kagen.

Laurence Stroll selv har selv tjent sine millarder til dagen og vejen gennem investeringer og opbygning af firmaer, herunder blandt andre Pierre Cardin, Tommy Hilfiger og Ralph Lauren.

