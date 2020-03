F1-rivalerne måber: Ferrari indgår mystisk forlig

Gennem hele 2019-sæsonen var Ferrari under mistanke for at have snydt sig til den exceptionel topfart, som de røde racere præsterede.

På vintertestens sidste dag udsendte det internationale motorsportsforbund, FIA, en pressemeddelelse om et mystisk forlig med det italienske team.

Timingen var også spøjs. Det ramte indbakkerne hos det permanente pressekorps 11 minutter, før testen var overstået på et tidspunkt, hvor det var umuligt at få kommentarer fra Ferrari.

Teamchef Mattia Binotto havde ellers stået til rådighed for pressen flere gange i løbet ugen og senest et par timer tidligere.

Meddelelsen berettede, at FIA havde afsluttet sine grundige tekniske undersøgelser af Ferraris motorenhed og nået et forlig med teamet. Detaljerne i denne aftale ville forblive mellem parterne. Samtidig skal Ferrari fremover assistere FIA med at forbedre overvågningen af motorenhederne plus deltage i research af CO2-udledning og bæredygtige brændstoffer.

Teamchef Mattia Binotto og Ferrari har ikke kommenteret forliget endnu. Foto: Jan Sommer

Det mystiske forlig efterlader flere spørgsmål end svar.

For snød Ferrari? Hvis de ikke gjorde, hvorfor så dette samarbejde, der bedst kan betegnes som en slags samfundstjeneste. Er situationen, at FIA ikke kan bevise snyd? Eller at Ferrari udnyttede et smuthul i reglerne?

Uanset hvad svaret er, undrer det, at forliget holdes hemmeligt. Som den tidligere F1-kører og nuværende ekspert for Sky Karun Chandok konstaterede på Twitter:

- Fløj tilbage fra test med et fly fyldt med ledere fra fem forskellige teams. Meddelelsen kom, som vi nåede lufthavnen. Følelserne strakte sig fra vrede til fortvivlelse, ophidselse og sågar bedrøvelse. Ingen lod til at være tilfredse!

Sidste år blev Ferrari både beskyldt for at brænde mere olie af end tilladt, ligesom de var anklaget for at omgå det aggregat, som måler tilførslen af brændstof. Efter Red Bull-Honda fik færten af, hvad Ferrari måske havde udnyttet til at sikre sig en fordel, spurgte de FIA, hvorvidt det ville være lovligt. Det afstedkom et teknisk direktiv, og herefter begyndte italienernes topfart at fordufte.

Topfarten hos Ferrari til vintertest var ikke på niveau med sidste år. Foto: Jan Sommer

Mistanken retter sig hverken mod Alfa Romeo eller Haas, hvilket i sig selv er lidt spøjst. For reglerne dikterer ligeledes, at kundeteams skal have præcist den samme motor og software til rådighed, hvad de i hvert fald historisk ikke altid har haft. Brændstoffet er dog undtaget.

På sit afsluttende pressemøde i Barcelona erkendte Mattia Binotto, at Ferrari-motoren var svagere end i fjor. Endvidere forklarede han, at noget af topfarten var ofret til fordel for mere downforce i svingene.

- Vi fokuserede på driftsikkerhed og endte på en eller anden måde med at kompromittere ydelsen. Men vindmodstanden (drag) påvirker tydeligt farten. Når man ser på højere fart, ser man både på luftmodstand og selve motorkraften, sagde han.

Sidste ord i denne sag er næppe sagt eller skrevet ...

