F1-sending på plads: Her kan du se det til 2024

Formel 1 har i mange år haft hjemme hos TV3's kanaler, og det fortsætter i hvert fald helt til 2024.

- På vegne af alle de fantastiske kollegaer, som arbejder med Formel 1, er jeg i dag rigtigt stolt. Vi leverer et topklasseprodukt, og i al ydmyghed har vores kollegaer været med til at åbne Formel 1 i Danmark op for en masse nye fans.

- Kevin Magnussen leverer varen; NENT leverer varen - og dét tilsat stjernestøvet fra verdensstjernerne i Formel 1 er en fantastisk cocktail. Med en lang femårig horisont, er jeg sikker på, at vi kan udvikle dækningen endnu mere til gavn og glæde for alle motorsports-interesserede danskere, siger Kim Mikkelsen, NENT Group Head of Sport.

Al action kan også ses på streamingtjenesten Viaplay.

Foto: Jan Sommer

F1-rivalerne måber: Ferrari indgår mystisk forlig

Teamejerens klare melding: Haas-team risikerer lukning

Holdet bag sendingerne har i mange år bestået af vært Peter Palshøj, kommentator Jens Hansen, reporter Luna Christofi og eksperterne Nicolas Kiesa, Tom Kristensen og John Nielsen.

Udover F1 kan NENT også vise Formel 2 med Christian Lundgaard og Formel 3 med Frederik Vesti, så seerne får også mulighed for at se de unge danskere, der er på vej frem.

F1-sensation lurer: Vanvittigt spændende

Sådan står Kevin: Magtforholdet i årets Formel 1