F1-sensation: Kevin Magnussen scorer pole-position i Brasilien

Skiftende forhold, en fremragende omgang og et crash på det helt rigtige tidspunkt udløser F1-karrierens første pole-position til Kevin Magnussen

Sikke en hæsblæsende thriller.

Intet giver spænding og overraskelser i Formel 1 som nedbør og skiftende forhold.

Tidtagningen før Brasiliens Grand Prix havde det hele - og endte med en rendyrket sensation.

Kevin Magnussen scorede karrierens første pole-position i Formel 1 to tiendedele af et sekund foran verdensmesteren Max Verstappen (Red Bull).

For en gangs skyld var både held, dygtighed og timing med den 30-årige dansker og Haas. Til gengæld blev Mick Schumacher regnlotteriets helt store taber; tyskeren kæmper for karrieren, men sluttede sidst.

Som regnen truede i Q3, udnyttede Kevin Magnussen, at han holdt først i køen ved pitudgangen.

Men han satte også en fænomenal omgang, der var hurtigere end samtlige bag ham - inklusive Max Verstappen, George Russell, Lando Norris og Carlos Sainz.

Ferrari frygtede regnen så meget, at de satte Charles Leclerc ud på intermediates, men det var for tidligt.

I stedet crashede George Russell i sin Mercedes, og mens den skulle bjærges, begyndte regnen at falde.

Kevin Magnussen havde scoret sin og Haas-teamets første pole-position.

- Det her vil gå over i historien som en af de største favoritdræber-kvalifikationer, jublede danskerens tidligere teamkammerat, den nuværende F1 TV-ekspert Jolyon Palmer.

Fordi Brasiliens Grand Prix byder på årets tredje og sidste sprint-kvalifikation, starter Kevin Magnussen formentlig ikke forrest på søndag.

Hans pole-position tæller i rekordbøgerne, men den skal forsvares til lørdagens sprintløb. Her starter danskerens forrest. Efter 24 omgange uddeles startplaceringerne og fra otte til et point.

Som nedbøren stille og roligt tog til, bad Kevin Magnussen teamet om ikke at juble for tidligt.

Men forholdene blev hurtigt for ringe til at sætte hurtigere tider.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Teamet satte mig ud på det helt rigtige tidspunkt, og jeg kørte en hæderlig omgang, sagde Kevin Magnussen efterfølgende.

- Tak til Gene og Günther for at give mig chancen, fortsætte han og slog over i dansk:

- Og tak til min familie derhjemme. Louise og Laura.

Taktikken til sprintløbet?

- Maks angreb, grinede han.

Regn før tidtagningen betød, at kørerne startede på intermediates. Kevin Magnussen var faretruende tæt på exit her efter en slettet omgangstid, men nåede akkurat at få sat en tid, som banen blev tør nok til slicks.

Det var her, at Mick Schumacher slet ikke kunne finde farten og var næsten 2,5 sekunder efter sin teamkammerat.

Q2 holdt nogenlunde tør, og det gjorde begyndelsen af Q3 også lige.

Lige præcist langt nok til, at Kevin Magnussen kunne levere sensationen.

