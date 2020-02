F1-sensation lurer: Vanvittigt spændende

MONTMELÓ (Ekstra Bladet): Kan Racing Point virkelig drille topholdene fra sæsonstarten? Bliver 2020 endelig året med flere teams på podiet end de sædvanlige tre.

Faktisk ser det sådan ud efter to ugers konsensus.

Konsensus i paddocken er om, at feltet er det mest samlede i hybridæraen.

Udover Ferrari - og så ringe var de heller ikke, når man kigger lidt bag tallene - var det svært at få øje på deciderede tabere.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TESTVINDERE

Formel 1-fans

Om udbredelsen af coronavirussen tillader, og Formel 1-sæsonen starter som planlagt med Australiens Grand Prix 15. marts, er der grund til at stå tidligt op. Mercedes er stadig bedst, men der reel grund til at tro på overraskelser i de første løb.

Allerede fra første forfølger begynder billedet at blive kompliceret. Tillæg IKKE de hurtigste enkelte tider for meget betydning. Som altid indeholder de for mange ubekendte og kan sjældent overføres til de første løb. Guldet ligger i holdenes løbssimulationer, og de vidnede om et meget tæt felt.

Anført af Racing Point haler midterholdene ind på topholdene. Alle tre har lidt børnesygdomme, der skal ryddes ud i, og vi kan meget vel ende med en situation, hvor flere teams kan nå podiet ende de sædvanlige - i hvert fald i begyndelsen af sæsonen.

Samtidigt synes resten af midterfeltet samlet og uforudsigeligt. Med andre ord: Sæsonen tegner vanvittigt spændende.

Foto: Jan Sommer

Dobbeltmoral

For to år siden stod det daværende Force India (nu Racing Point) sammen med Renault og McLaren og råbte snyd og ‘hvid Ferrari’ efter Haas’ 2018-model.

Moral er jo godt … det samme kan dobbeltmoral være.

I hvert fald troppede teamet op med en kopi af sidste års verdensmesterskabsbil W10. Den lyserøde ‘Mercedes’ indeholder blandt andet tyskernes motor, gearkasse og hjulophæng. Teknisk chef Andy Green erkendte blankt, at strategien var at kopiere så meget, som reglerne tillader fra Mercedes. Med de nye teamejere havde de råd til at starte den proces tidligt, og det bærer frugt.

Umiddelbart ligner Racing Point i Australien en trussel for både Ferrari og Red Bull.

- Det opmuntrer os, at folk taler om os og beklager sig over os. Det giver en indikation om, at vi gør noget rigtigt, siger Green.

Hos Haas gør man noget lignende med Ferrari, og Alpha Tauri er dybest set en kopi af sidste års Red Bull. Ingen af de teams synger klagesange.

Foto: Jan Sommer

Ingeniørkunst

2020-racerne bliver de hurtigste biler i historien, før reglerne til næste år gør dem lidt langsommere igen mod, at de efter planen kan køre tættere raceløb. Det virkelig imponerende er, hvor driftsikre de er. Når man tænker på, hvordan test kan være, havde ingen teams store problemer. De bare hamrede omgange af. Både Racing Point og Williams nåede flere omgange end i fjor på trods af, at der i år kun var seks testdage til rådighed mod otte sidste år.

Motorer, der eksploderer, gearkasser, som falder fra hinanden, og hjulophæng, der knækker, hører fortiden til.

Foto: Jan Sommer

Günther Steiner

Populariteten vil ingen ende tage for Haas’ teamchef, som er blevet lidt af en stjerne, efter folk har set hans sande jeg i Netflix-dokumentaren ‘Drive to Survive’. Sæson to har kun lokket flere autograf- og selfiejægere til.

Nok så vigtigt kan han glæde sig over, at udviklingen er vendt hos Haas efter den pauvre 2019-sæson. VF-20’eren er mere forudsigelig for kørerne og lader til at være konkurrencedygtig i midterfeltet over en løbsdistance.

Alt tyder på et markant skridt fremad ovenpå sidste års skuffelse.

Tysk grundighed

Man kan kun være imponeret af tankengangen hos det formentlig bedste Formel 1-team i historien. Mercedes har igen rykket barren endnu højere i kampen for det syvende verdensmesterskab i træk. Bilen er redesignet med det innovative DAS-system, som ingen rivaler så komme, hvor kørerne kan ændre på hjulenes vinkler, så de står optimalt til både sving og langsider.

Tyskerne har kun en bekymring. Motorenheden har skabt sig lidt både hos fabriksholdet og kundeteamet Williams.

Ifølge teknisk chef James Allison er holdet bedre stillet sammenlignet med i fjor, når det gælder ydelse, men bagud hvad angår driftsikkerheden.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TESTTABERE

Tifosi

Italien tørster efter det første verdensmesterskab siden 2007, og intet tyder på, at denne sæson får en god start. Ferrari var testens klare skuffelse, og som det eneste hold slog de ikke deres bedste testtid fra i fjor.

- Vi gemmer os ikke. Det her er vores ægte niveau. Vi mangler fart i forhold til vores rivaler, erkendte teamchef Mattia Binotto i Spanien og uddelte et seks-tal ud af ti til holdets performance lige nu.

Sammenlignet med i fjor har man ofret noget fart på langsiderne mod at være bedre i svingene. Det er tilsyneladende lykkes, ligesom deres fart i løbstrim ser hæderligt ud. Kvalifikationerne tegner imidlertid til at være et problem for den stejlende hingst.

Sidste år var konkurrenterne mistænksomme over for Ferraris ekstreme topfart i anden halvdel af sæsonen. Undersøgelsen er netop endt med et forlig mellem Ferrari og det internationale motorsportsforbund, FIA, som ingen af parterne vil afsløre indholdet af.

Ude på banen er fordelen imidlertid samtidigt forduftet, så konspirationsteoretikerne har igen frit spil …

Foto: Jan Sommer

Se også: Dansk F1-håb tvunget i coronakarantæne

Se også: Kevin fik en smagsprøve: - Potentialet er der

Se også: F1 holdt fartfest: - Det er så tæt

Engelsk stolthed

Både Williams og McLaren forsøger at vende tilbage til fortidens storhed. Udgangspunktet er vidt forskelligt, men ingen af de engelske stoltheder har haft fantastiske vintre.

Williams har gjort fremskridt, men selv om de ikke er så håbløst sat som i fjor, ligner de stadig en stensikker sidsteplads i konstruktør-VM.

McLaren var klart fjerdebedst i fjor; sådan kommer det ikke til at gå denne sæson, hvor Racing Point har overhalet dem til sæsonstart, og Renault har halet kraftig ind. Måske er franskmændene endda svagt foran.