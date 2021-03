F1-sensationen lurer: Giganter vakler

Bliver 2021 året, hvor Max Verstappen får en reel chance for at udfordre Mercedes’ suveræne sejrsmaskine, som har vundet de seneste syv års Formel 1-verdensmesterskaber?

Tre dages corona-afkortet vinter giver tro på det.

Måske er det for meget at håbe på, for når man ser på hybridæraen har Mercedes ikke sat mange fødder forkert og sjælden svaghed under test, er som regel erstattet af knusende styrke fra sæsonstart.

Men Mercedes havde langt fra en uproblematisk test.

Normalt kører de flest omgange uden bemærkelsesværdige tider for at lære bilen at kende og skruer så op for charmen, når det bliver alvor.

Denne gang var Mercedes meget atypisk mindre på banen end noget andet team.

Skal Lewis Hamilton til for alvor at bekymre sig om Max Verstappen? Foto: Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix

Der var knas med gearkassen, og når W12-raceren var på banen, kæmpede kørerne med en drilsk bagende. Flere gange så man duoen snurre rundt, hvilket tyder på et aerodynamisk problem.

Omvendt sluttede Red Bull sidste sæson af med pole-position og sejr til Max Verstappen. Årets racere er B-versioner af sidste års biler, og teamet viste styrke både på den enkelt omgange og de længere stints.

- Det er stadig tidligt at sige noget. Det var en positiv start, fordi vi nåede mange omgange. Det har været anderledes tidligere. Men i sidste ende er det test, sagde Max Verstappen i Bahrain.

- Hvor mange gange er det lige, at Mercedes rent faktisk har toppet test-tiderne? Det siger ikke så meget om performance. For os handler det om at samle data.

Red Bull bliver et andet 'bæst' i år, forudser Lewis Hamilton. Foto: Mazen Mahdi/AFP/Ritzau Scanpix

Begge Mercedes-kørere erkendte, at den nye bil var lidt tricky at håndtere. Men ingen af dem vil spå om, hvem der har fordelen.

- Det er så svært at sige, hvor vi og andre teams er. Vi kender ikke deres programmer, motorindstillinger eller brændstofmængde. Men jeg har på fornemmelsen, at det bliver tæt. Mere kan jeg ikke sige, sagde Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton jagter sin ottende VM-titel og forventer en tæt kamp mod især Max Verstappen, som til denne sæson er makker med erfarne Sergio Pérez.

- Lad Red Bull være favoritter, hvis de vil. De ser stærke ud, siger Lewis Hamilton.

- Begge kørere ser ret stærke ud. De bliver en anden maskine eller bæst i år med en virkelig stærk køreropstilling og en rigtig god bil. De vandt det seneste løb, som man kan kun forvente, at de vil være med i toppen til det første. Det bliver en lang god kamp mod dem gennem året, siger han.

Efter år med uprøvede ungt talent har Max Verstappen fået Sergio Pérez som teamkammerat til denne sæson. Foto: Mazen Mahdi/AFP/Ritzau Scanpix

Potentielle revner i Mercedes’ ellers så usårlige rustning var testens store tema. Sebastian Vettel gav dette svar på tyske Bilds spørgsmål om, hvem der havde testens hurtigste bil.

- Vi har en ny safetycar. Den vil altid føre. Det er et faktum, grinede tyskeren, som nu kører for Aston Martin.

- Det er fair at sige, at Mercedes ikke nåede samme kilometer-mirakler som i senere år. Men jeg er sikker på, at de bliver klar til første løb. Red Bull gør, hvad de skal, og det er at udfordre dem. Så enten Mercedes eller Red Bull.

Holdenes hurtigste test-tid 1. Red Bull 1.28,960 (369 omgange) 2. Alpha Tauri 1.29,053 (422 omgange) 3. Ferrari 1.29,611 (404 omgange) 4. Alfa Romeo 1.29,766 (422 omgange) 5. Mercedes 1.30,025 (304 omgange) 6. Williams 1,30,117 (373 omgange) 7. McLaren 1.30,144 (327 omgange) 8. Alpine F1 1.30,318 (396 omgange) 9. Aston Martin 1.30,460 (314 omgange) 10. Haas 1.31,531 (394 omgange)

