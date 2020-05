F1-start helt på plads

De røde lamper slukkes 5. juli, og så er 2020-sæsonen i gang.

Det står klart, efter den østrigske regering har givet F1-feltet grønt lys til race, fortæller det østrigske nyhedsbureau APA.

Protokollerne er nu godkendte, og derfor kan det store Formel 1-cirkus rykke ind.

Ross Brawn, der er sportslig direktør for F1, har tidligere forklaret, at de vil forsøge at arbejde med en slags bobbel. Allle involverede vil lande på militærbasen ved siden af banen, og alle skal testes for coronavirus inden ankomst. Derudover vil holdene holde sig for sig selv under løbsweekenderne.

Går det glat vil næste skridt være et grandprix i Ungarn, og så er der planlagt to grandprixer på Silverstone i England i august.

Kevin Magnussen har blandende fornøjelser fra Spielberg, og sidste sæson endte det med en forglemmelig 19. plads. Han har dog også en femteplads og syvendeplads på cv'et fra Østrigs Grandprix.

