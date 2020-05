F1-start nærmer sig: To løb aftalt i England

Formel 1 og Silverstone er enige om at afvikle to grandprixer, hvis myndigheder og coronasituationen tillader det

Detaljerne om en aftale for to Formel 1-grandprixer på Silverstone er indgået mellem Formel 1 og racingklubben, som ejer banen, skriver BBC.

- Jeg er glad for at kunne bekræfte, at Silverstone og Formel 1 er blevet enige om principperne for at være vært for to løb bag lukkede døre denne sommer. Disse løb er dog afhængige af myndighedernes accept, da vores prioritet er alles sikkerhed og nøje overholdelse af alle Covid 19-regler, siger Silverstones direktør Stuart Pringle.

Aftalen hang i en periode i en tynd tråd, fordi parterne ikke kunne blive enige om økonomien i aftalen. Det hed sig, at banen var for grådig og forsøgte at udnytte dens placering. Med syv af ti F1-teams i området er det flertallets hjemmebane og et logistisk nemt sted at køre race.

Grandprixerne i Storbritannien er dog ligesom selve starten på Formel 1-sæsonen stadig indhyllet i et stort HVIS.

Ikke mindst fordi landet fortsat er hårdt ramt af coronapandemien og var sent ude med at få smitten under kontrol. Regeringen barsler samtidig med en 14 dages karantæneperiode for tilrejsende, hvilket uden dispensation vil gøre det umuligt at afvikle løb der.

Fra Formel 1’s side er det fortsat planen at starte sæsonen i Østrig 5. juli med endnu et grandprix på Red Bull Ring weekenden efter. De to løb på Silverstone skulle afvikles i sidste weekend af juli og første weekend af august.

Tanken er at afvikle løbene med så få mennesker til stede som muligt. Alle testes løbende og isoleres fra lokalbefolkningen.

Herefter rykker Formel 1 videre til et løb i enten Tyskland eller Spanien - dette forhandles i øjeblikket - og håbet er også at nå Ungarn, Belgien og Italien i august og september, før turen går ud af Europa.

Det nuværende udkast til kalenderen nåede pressen, fordi den blev sendt ud til holdene i supportkategorierne F2 og F3, som skal køre samtidigt med F1.

Som en kilde understreger over for Ekstra Bladet, er det kun få dage siden, at kladden til kalenderen så anderledes ud.

Situationen er, som den øverste F1-boss Chase Carey siger; flydende.

Formel 1 har meldt ud om sin hensigt, men hvorvidt sæsonen starter i juli i Østrig er endnu ikke 100 procent.

