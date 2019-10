F1-stjerne chokerer: - Har lyst til at opgive alt

I et noget dystert opslag på Instagram udtrykker Lewis Hamilton sin forargelse over klimaets tilstand

Lewis Hamilton har gennem en længere periode gjort sit for at sætte et grønnere aftryk på jordkloden.

Alligevel er han efterhånden ved at give op på tingenes tilstand for klimaet.

- Ærlig talt, så har jeg lyst til at opgive det hele. Hvorfor besvære sig, når verden er sådan et rod, og alle er ligeglade, skriver Hamilton i en story på Instagram ifølge BBC.

- Jeg bliver trist ved tanken om, hvor verden er på vej hen. Vores race kommer tættere og tættere på udryddelse, sådan som vi bruger løs af ressourcerne. Jeg tager væk for en stund for at samle mine tanker. Tak til dem der går op i verden, skriver han videre.

Instagram-opslaget kommer efter Hamiltons tredjeplads ved det japanske grandprix, hvor englænderen kom tættere på at forsvare sin titel i Formel 1.

Hamilton magtede ikke at overhale rivalen Sebastian Vettel ved Japans Grand Prix. Foto: Toshifumi Kitamura/Ritzau Scanpix

Den 34-årige racerkører skrev ifølge det engelske medie, at det har taget ham 32 år at forstå, hvilken indvirkning han har på verden. Hvilke 32 år, han mener, melder historien ikke noget om.

Englænderen har gjort flere tiltag for at skåne miljøet. Blandt andet har han solgt sit privatfly og startet en plantebaseret burgerrestaurant i London, som åbnede i september.

- Bliv veganer. Det er den eneste måde, vi virkelig kan redde kloden på, skrev Hamilton ligeledes i opslaget.

Lewis Hamilton nærmer sig sin sjette titel i Formel 1, hvilket vil bringe ham op som den næstmest vindende i F1-historien.

Hvis han når to yderligere titler, slår han den mest vindende Formel 1-kører, Michael Schumacher, der har syv titler på CV'et.

