F1-stjerne i fedtefadet: - Fake news

Når Nico Hülkenberg har afsluttet denne sæson, vil han højst sandsynligt være noteret for deltagelse i 179 Formel 1-grandprixer over ti sæsoner uden at have stået på podiet en eneste gang.

Den rekord risikerer at blive den 32-årige tyskers eftermæle, efter døren tidligere på ugen smækkede hos Alfa Romeo, da italienerne som ventet forlængede med rookien Antonio Giovinazzi.

Kun Williams har nu et ledigt sæde tilbage, hvilket højst sandsynligt går til F2-køreren Nicholas Latifi. Den aftale har været en offentlig hemmelighed siden Canadas Grand Prix i juni. Under alle omstændigheder afviser Hülkenberg at vende tilbage til teamet, hvor hans karriere startede i 2010.

Jobmulighederne er til at overse. Han var været sat i forbindelse med en simulator-rolle hos Ferrari, men afviser at have interesse i den slags arbejde. Tredjekører lyder heller ikke tillokkende for ham.

En af Italiens mest velinformerede journalister - med tætte bånd til Alfa Romeo - skrev søndag, at Antonio Giovinazzi ville blive bekræftet inden for et par dage, og at Nico Hülkenberg havde kurs mod at blive annonceret som DTM-kører for BMW i 2020.

Umiddelbart efter løbet blev han spurgt til det jobtilud, hvilket han pure afviste.

- Jeg finder det morsomt. Vær ikke for sikker på det. På tirsdag vil der ikke blive annonceret noget. Stol på mig, sagde han.

Daniel Ricciardo og Nico Hülkenberg har været tæt matchede i år med en lille fordel til australieren. Foto: Jerome Miron/Ritzau Scanpix

Formel 1-stjernen reagerede på Twitter, da historien ramte en tysk søsterside ved at takke for nyheden om hans fremtid og kaldte den 'fake news'.

Efter tre år hos Renault mister Nico Hülkenberg sit sæde til Esteban Ocon.

Superstjernen Daniel Ricciardo har indtil videre i denne sæson slået tyskeren i samtlige væsentlige kategorier - dog kun med marginaler.

Når man tænker på, at australieren tjener 200 millioner kroner om året og Hülkenberg kun en brøkdel af det, forstår man tyskerens ærgelse over fyresedlen. Men der skal ingen tvivl herske om, at Daniel Ricciardo sælger flere biler og mere merchandise.

Man skal være tysker for at kalde en Hulken en grinebider. Den slags spiller også ind i en sport, der er halv showbusiness ...

