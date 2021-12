F1-stjerne langer ud: Unødigt farlig

Ikke alle i Formel 1-feltet var lige begejstrede for den nye gadebane i Jeddah

Det var lige ved at gå helt galt!

Lewis Hamilton og Nikita Mazepin kunne have braget sammen i en kæmpe ulykke under træning, hvis ikke russeren havde været hurtig til at afværge.

Nybyggede Jeddah Corniche Circuit er kun overgået af Monza, hvad fart angår, og samtidigt er den omkranset af mure.

Sådan nogle har man også på baner som Monaco, Baku og Singapore, men problemet i Saudi Arabien er for mange blinde vinkler.

'Unødigt farlig' beskrev Red Bulls Sergio Pérez den nye bane som ifølge The Race.

- Det er en virkelig lækker bane, men meget farlig, hvad angår de mange langsider, der drejer og så blinde sving. Når du ser på onboards, er det temmelig skræmmende. Jeg håber, at der ikke sker noget alvorligt i løbet, siger mexicaneren.

- Jeg føler bare, at banen er lidt for farlig uden grund i forhold til de hastigheder, vi kører med; de hastighedsforskelle til andre biler er lidt unødvendige, mener han.

Problemerne opstår ikke kun under tidtagning, men vil også vise sig i løbet, da banen er til den trange side.

Mick Schumacher var af samme holdning og kunne godt frygte farlige situationer, når langsommere biler skal tages med en omgang.

Sergio Perez synes, at banen i Saudi Arabien er lidt for farlig. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Grundlæggende ville McLarens Daniel Ricciardo ikke tale negativt om en bane, han nød at køre.

Også alligevel:

- Den første sektor, hvor Hamilton fangede Mazepin, er lidt sketchy, indrømmede han.

- Her stoler vi på teamets feedback. Vi ved, hvilke sving, der er farlige og sikrer os ikke at være til fare der, siger australieren.

