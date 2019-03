F1-stjerne med drastisk sviner: F**k jer!

Valtteri Bottas kunne søndag kalde sig sejrherre i sæsonens første Formel 1-løb i Australien, men lige i første omgang var jublen til at overse.

I stedet brugte finnen triumfen til at sende en bredside af sted over løbsradioen.

- To whom it may concern, fuck you! (Til hvem det måtte vedrøre, fuck dig!, red.) lød det kort og og godt fra Bottas.

Efter løbet pointerede Bottas, at beskedens modtagere selv ville vide, hvem ytringen var rettet imod.

Ifølge finnen kom udbruddet ud af frustration over sidste sæson, hvor han modtog stor kritik for ikke at vinde et eneste løb for Mercedes-teamet. Alt imens blev team-kollega Lewis Hamilton verdensmester, og det satte Bottas' indsats under lup.

Specifikt hvem det var, han havde i tankerne med sin svada, ville han ikke ind på.

- Det ville være en ret lang liste, desværre, men sådan er det. Jeg er sikker på, at de ved, hvem de er

- Det kom bare, jeg ville bare sende en fin hilsen. Helt ærligt, det var bare det. Jeg havde ikke planlagt det eller noget, det kom bare.

- Selvfølgelig er det mange mennesker, der støtter en, og det sætter jeg stor pris på. Der er op - og nedture, og det er nemt at se den reelle støtte. Igennem modgangen er der så den anden side, der er meget mere negativ. Det er deres svaghed, så det er fint, lyder det fra Mercedes-køreren ifølge Autosport.

Der var da også plads til smil hos Bottas. Foto: Ritzau Scanpix

Glæder sig over sejr

Det var dog ikke lutter bandeord, som Bottas slyngede om sig efter sejren i Australien. Efter en svær sæson sidste år jublede han nu over en helt perfekt sæsonstart.

- Efter at have haft et år uden en sejr bliver det et stort boost for resten af året. Det er en perfekt start, så vi skal bare bygge på, hvad vi har lært som team, og hvad jeg selv har lært, siger Bottas, der måske skal til at finde på nye verbale udbrud, hvis succesen fortsætter.

Danske Kevin Magnussen nød også fin succes under søndagens løb. Danskeren sluttede som nummer seks og sikrede Haas-mandskabet otte lune VM-point på trods af holdkammerat Romain Grosjeans uheldige skæbne, hvor et skidt pitstop kostede dyrt.

Se også: Haas på randen af kollaps: Kevin dagens helt

Se også: Officielt: Ændring i Formel 1 vedtaget