F1-stjerne opereret efter ulykke

Optakten til Fernando Alonsos comeback-sæson bliver kompromitteret, efter den 39-årige Formel 1-stjerne torsdag på sin racercykel blev påkørt af en bil i den schweiziske by Lugano.

Spanske og italienske medier var noget uenige om, hvor alvorlig ulykken er.

Fredag formiddag fastslog Alpine F1 Team - som Renault hedder fra denne sæson - at den var alvorlig nok til at kræve en operation, men at teamet forventer, at spanieren bliver klar til sæsonstart.

- Lægerne fandt et brud i den øvre del af kæben og gennemførte en succesfuld operation. Personalet er tilfredse med indgrebet, skriver Alpine F1 Team i en pressemeddelelse.

- Fernando forbliver indlagt på hospitalet i yderligere 48 timer.

- Når vi ser fremad, forventer vi, at efter nogle dages total hvile vil han stille og roligt kunne genoptage sin træning. Vi forventer, at han vil komme i fulde omdrejninger til at passe forberedelserne til sæsonen, skriver teamet.

Spanieren har i senere år været involveret i to større ulykker, som begge var omgærdet af megen mystik og spekulation særligt i italienske, spanske og britiske medier.

I 2015 kørte han galt under vintertest i den nye McLaren-Honda.

Han kom så slemt til skade - rygterne gik på elektrisk chok fra hybridsystemet - at Kevin Magnussen som tredjekører måtte tage over i den sidste vintertest og til sæsonpremieren i Australien.

HER KAN DU LÆSE Alonsos egen udlægning af den mærkelige testulykke.

Året efter i Melbourne var Alonso involveret i et kæmpe crash med Haas' Esteban Gutierrez', der betød, at han måtte sidde over to uger senere til det efterfølgende løb i Bahrain.

Her afløste Stoffel Vandoorne.

Sort boks afslører: Alonso modstod 46G

Næste opgave for spanieren er vintertesten i Bahrain 12-14. marts. Sæsonpremieren er på samme bane sidste weekend i marts.

Skulle Alpine F1 få brug for en afløser, har deres danske akademikører Christian Lundgaard de fornødne superlicens-point. Mere realistisk vil dog være at benytte en erfaren vikar som eksempelvis Nico Hülkenberg.

Alonso er langt fra den eneste Formel 1-kører, som er kommet galt af sted på cykel, og det har afstedkommet et par heroiske løb.

I 1993 blev Alex Zanardi kørte ned af en motorcykel, men formåede på trods af flere brud at køre det efterfølgende grandprix i Tyskland.

Mark Webber gav den også mere gas på cyklen, end godt var. Han brækkede et ben og sin skulder i vinterpausen og var tæt på at gå glip af hele 2009-sæsonen.

I sin biografi afslørede den australske Red Bull-stjerne desuden, at han i 2008 havde kørt Japans Grand Prix på smertestillende medicin, fordi han stadig ikke var kommet sig over en mountain-bike-ulykke, som han ikke havde fortalt nogen om.

