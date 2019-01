F1-stjerne straffet for håndgemæng: Sådan gik samfundstjenesten

Det nye sort i motorsporten Formula E er åbenbart så kedeligt, at det kan bruges som straf.

I hvert fald har den unge fanden-i-voldske hollænder Max Verstappen måtte afsone to dages samfundstjeneste med at følge Formula E Grand Prix'et i Marrakeshs gader.

Hollænderen skulle kigge kommissærerne over skuldrene som straf for, at han røg i flæsket på Force India-køreren Esteban Ocon under Formel 1-løbet i Sao Paulo.

Her levede Red Bulls unge håb fyldt ud op til tilnavnet 'Mad-Max', da han kogte over efter først at have mistet førstepladsen efter en sammenkørsel med sin gamle go kart- og Formel 3-rival, franskmanden Esteban Ocon.

Den hidsige hollænder, hvis far, den tidligere Formel 1-kører Jos Verstappen, blandt andet er dømt for vold, opsøgte franskmanden under kontrolvejningen.

Mødet endte i håndgemæng, som efterfølgende blev til skubberi, inden de to skulle stå skoleret i dommertårnet.

Det udløste en straf til Max Verstappen for 'uacceptabelt kørselsaffærd' og to dages samfundtjeneste.

Fra dommertårnet kunne han sin næsten landsmand, den tidligere Formel 1-kører hos Virgin og Lotus, Jerome d'Ambrosio vinde den første sejr i fire år som elektrisk kører, da han udnyttede, at de to BMW-kørere, Portugals Antonio Felix Costa og Storbritanniens Alex Sims bankede sammen i duellen om førstepladsen.

Normalt er samfundstjeneste ikke en straf, som Formel 1 har brugt, men den nye amerikanske ejer, Liberty Media, har måske kigget indad og set, hvordan amerikansk motorsport kan straffe.

Den danske veteran Jan Magnussen blev snart mange år straffet med en køkkentjans i ferielejr, som den afdøde Hollywood-stjerne og Le Mans-kører Paul Newman stod bag.

Det var en lejr for børn og unge med livstruende sygdomme, og Jan Magnussen blev sat til at tilberede salat og kolde drikke til deltagerne, fordi han året forinden i et løb i Miami røg i tumult med en senere teamkollega hos Corvette, italieneren Max Papis.

- Jeg havde regnet med, at jeg skulle lege med børnene, lød det dengang fra en skuffet Jan Magnussen, som alligevel blev ramt i hjertet over at opleve, hvordan deltagerne en efter en beskrev opholdet i Camp Boggy Creek som værende 'den bedste uge i deres liv'.

