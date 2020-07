F1-stjerne testet positiv: Misser grandprix

Sergio Perez kommer ikke til at sidde bag rattet, når starten går på det britiske grandprix køres på Silverstone i weekenden.

Racing Points mexicanske chauffør er nemlig blevet smittet med corona, og må derfor ikke deltage.

Det oplyser teamet i en pressemeddelelse.

Perez var ikke at finde på banen torsdag, fordi han var i selvisolation oven på en test, som Racing Point har kaldt 'ufyldestgørende'.

Senere torsdag viste en ny test dog, at Sergio Perez er smittet med coronavirus, og dermed er løbet kørt for ham, inden det overhovedet kom i gang.

'Perez er gået i karantæne i overensstemmelse med instruktionerne fra de relevante sundhedsmyndigheder, og vil fortsat følge de anbefalede procedurer.'

'Med hjælp fra de lokale arrangører af det britiske grandprix, de lokale myndigheder og FIA's COVID-19-ansvarlige er der påbegyndt en smittesporing, og alle, der har været i tæt kontakt, er placeret i karantæne', oplyser Racing Point.

Teamet meddeler videre, at man stadig satser på at have to biler med i weekendens løb.

Det bliver formentlig Esteban Gutierrez, der erstatter mexicaneren, eftersom teamets anden reservekører Stoffel Vandoorne i øjeblikket forebereder sig på Formel E-sæsonen. Racing Point kan dog vælge en helt tredje løsning frem for deres to egentlige reservekørere.

