F1-stjerne tordner i modangreb: - Han burde koncentrere sig om sig selv

Cyril Abiteboul mener, at Max Verstappen burde holde sig til at køre racerbil i stedet for at tale om Renault-motoren. Hollænderen svarer igen: - Hvis han koncentrerede sig lidt mere om sit eget team i stedet for at jamre over mig hele tiden, ville de allerede være verdensmestre

Renaults administrerende direktør, Cyril Abiteboul, og Red Bull-stjernen Max Verstappen bliver aldrig gode venner. Deres diametralt modsatte personligheder har under grandprixet i Sochi kollideret flere gange - på ganske underholdende vis.

Det begyndte torsdag, hvor Max Verstappen på sin vanligt åbne facon forklarede, hvorfor begge Red Bull er udstyret med en ny motorenhed fra Renault i Rusland, som sender dem bagerst på startgridden. Og hvorfor der er tale om den såkaldte B-specifikation i stedet for den nyere C-specifikation, som Red Bull senest benyttede.

Hvilket ifølge hollænderen har at gøre med den nyere motors manglende ydelse i Mexico Citys og São Paulos tynde luft.

Cyril Abiteboul var alt andet end tilfreds, da det blev fredag og tid til teamchefernes pressekonference.

- Hele generelt er jeg ikke enig med de kommentarer. Jeg synes, Max skulle fokusere på bilen. Vi har udfordringer med driftsikkerheden, og derfor stod det klart, at den seneste motor, som Max fik, ikke ville være i stand til at holde til alle løb.

- Derfor var det besluttet at bruge en anden specifikation, hvilket følger den plan, vi har lagt med Red Bulls ingeniør-afdeling - ikke kørerafdelingen, siger Abiteboul.

Men den unge hollænder lægger sig ikke ned. Faktisk er den slags udenomsnak kun benzin på bålet; på sit modersmål til Ziggo Sport forsvarede Verstappen sig på egen ligefremme facon.

- Hvis han koncentrerede sig lidt mere om sit eget team i stedet for at jamre over mig hele tiden, ville de allerede være verdensmestre, siger Verstappen.

- Jeg forstår ikke de her ting. Han burde bare koncentrere sig om sig selv. Jeg koncentrerer mig altid om mig selv, når jeg er i bilen. Jeg mener ikke, at det er problemet.

- For at være helt ærlig er manden bare frustreret. Jeg forklarede blot tydeligt, hvorfor vi var nødt til at gå tilbage til B-specifikationen. Turboen kan ikke holde i Mexico og Brasilien. Hvis vi kørte løbet med den motor, ville vi med sikkerhed ikke gennemføre.

- Så jeg lyver ikke. Jeg tror bare ikke, at han kan tackle, at jeg er for realistisk og ligefrem. Jeg forlanger meget fra udstyret, men jeg er her for at vinde. Jeg er her ikke for at blive syver ligesom dem (Renault), tordner han.

Foto: AP

Underskrevet: Kevin scorer flerårig kontrakt med Haas

Se også: Drømmeomgang fra Kevin: - Du er kongen af Rusland

Til løbet i Singapore fik Renault-motoren også hårde ord med på vejen fra hollænderen. Under tredje træning hørte man ham sige:

- Mere feedback? Produktet bag i denne bil fungerer ikke, som jeg vil have!

Red Bull skifter til Honda-motor i 2019, og japanerne introducerede en ny opdatering i Rusland, som Toro Rosso-kørerne var meget begejstrede for. De kører dog resten af weekenden med en ældre enhed og slipper først den nye helt løs på hjemmebanen Suzuka om en uge.

Blandt Max Verstappens mest betroede medarbejdere gemmer sig en dansker. Bliv klogere på denne Red Bull-legendes karriere her.

Se også: Usikkerhed over Grosjean: Haas-boss talte med alle

Lykkelig Kevin talte over sig: Tæt på ønskeaftale

Se også: Vild udvikling: Forhadt kører scorer F1-sæde