F1-stjerner fik smæk

Som erstatning for det aflyste Australiens Grand Prix satte en række racerkørere sig i stedet bag computerskærmen - og tabte til specialisterne

I den virkelige verden ville de være chanceløse, men selv for nogle af verdens bedste racerkørere var eliten inden for e-sport svære at hamle op med.

Max Verstappen var den helt store stjerne, da motorsports- og esportsmediet The Race arrangerede et ‘All-Star Esports Battle’.

Hollænderen vandt et indledende løb, scorede en pole-position, men til finalen kvalificerede han sig som nier og spandt i første sving. Han var nede at vende en 19. plads, før han sluttede 11’er.

Svenske Felix Rosenqvist, som slår sine folder i Indycar, blev den bedste placerede ‘rigtige’ racerkører som nummer syv. Indycar-kollegaen Colton Herta blev tier og Formel E-køreren Antonio Felix da Costa 13’er.

De indledende heats havde deltagelse af legender som Juan Pablo Montoya og Rubens Barrichello samt Indy 500-vinderen Simon Pagenaud.

De 12 omgange på Nürburgringen blev vundet af slovenske Jernej Simoncic, der ligesom resten af top ti er professionelle gamere.

I et andet løb - ‘Not the Aus GP’ - deltog McLarens Lando Norris. Briten scorede en sjetteplads og den mest sete stream på onlinekanalen Twitch. Med her var blandt andre også Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez og Haas' testkører Louis Delétraz.

Både Max Verstappen og Lando Norris er fra den generation af kørere, som privat har store setups og hygger sig med online-versionen af Formel 1 også i fritiden.

Melbourne kun begyndelsen: Masseaflysning i F1

Ligesom de også tilbringer en del tid i holdets noget mere avancerede simulatorer.

Grundet coronavirussen holder Formel E holder pause til juni. Formel 1 kommer næppe i gang før, mens Indycar foreløbigt har aflyst sine løb i marts og april.