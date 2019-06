F1-stjerner har fået nok: Reagerer i 11. time

I 11. time forsøger de 20 F1-kørere at påvirke sportens kommende regelændringer - for fansenes og konkurrencens skyld

SPIELBERG (Ekstra Bladet): Formel 1’s fremtid er på spil. Hvis ikke det internationale motorsportsforbund, FIA, og sportens ejere Liberty Media rammer rigtigt med de gennemgribende regelændringer til 2021, risikerer motorsportens fineste klasse at blive overhalet.

Hvilket ikke er svært at forestille sig ovenpå det søvndyssende grandprix i Frankrig, hvor adskillige medier verden over udkom med Zzzzzzz som overskrift; deriblandt det førende motorsportsmagasin i Frankrig, AutoHebdo.

Problemet er ikke Mercedes’ dominans.

Hver æra har teams, som er dygtigere end resten.

Problemet er, hvordan Formel 1 er knækket over i to, så løbene de senere år har været skræmmende forudsigelige og kun tre teams har en chance for at ende på podiet.

I 11. time er kørerne begyndt at blande sig. For første gang er samtlige 20 Formel 1-kørere medlem af GDPA, grandprix-kørernes fagforening, og kan tale med én stemme.

Nok så vigtigt har de for første gang fået lov til at komme med deres input, mens sportens magthavere skændes om et kompromis i det tekniske, økonomiske og sportslige reglement.

En saga, som skulle have været afsluttet nu, men er udskudt til efteråret.

Lewis Hamilton var for nylig i Paris for at give sit input, ligesom tillidsmand Romain Grosjean også skal deltage.

Ovenpå sæsonens ottende Mercedes-sejr talte vinderen af løbet med store bogstaver - også mod sportens bosser inklusiv den tidligere F1-zar Bernie Ecclestone. Når sporten er så svær at ændre, skyldes det, at den har så mange parter mod modstridende dagsordener.

- Jeg synes, det er vigtigt, at folk forstår, at det ikke er kørernes skyld. Formel 1 er en konstant cyklus på grund af måden, Bernie satte det hele op på. Beslutningerne dengang er de samme som nu. Indtil ledelsens-strukturen ændrer sig, vil alt fortsætte, som det plejer. Men det er ikke min opgave. Det er at levere så godt som muligt som kører, siger Hamilton, som har vundet over halvdelen af løbene siden 2014.

- Læg pres på de mennesker, som bestemmer. Jeg tror, de prøver, men i mange, mange år har de truffet dårlige beslutninger. Føler jeg mig sikker på, at tingene vil ændre sig markant? Jeg har tro på, at det bliver bedre. Jeg håber virkelig, virkelig på det, hvorfor jeg tog til Paris for at blande mig. Jeg var med til det møde og så alle F1-bosserne.

- Jeg kan ikke vinde noget personligt ved at være der, men jeg kan hjælpe. De har truffet så mange beslutninger uden på noget tidspunkt at have en kører i det lokale. Måske kan det blive det afgørende, som hjælper fans til at få bedre racing. Jeg ville være stolt af at være en del af det, siger han.

Østrigs Grand Prix er et tilskuerhit, men frygten er, at det ikke forbliver sådan, hvis sporten ikke udvikler sig i en anden retning. Foto: GEORG HOCHMUTH/Ritzau Scanpix

På det pågældende møde mellem holdene og sportens magthavere besluttede man at udsætte vedtagelsen af 2021-reglementet til oktober, hvilket Lewis Hamilton bifalder.

- Det var de nødt til, for efter min mening er de langt fra, hvor de burde være. De er nødt til drastisk at ændre, hvad de allerede har besluttet om 2021.

- Men jeg er opmuntret over, at Ross (Brawn, sportslig ansvarlig for F1) og hans team for første gang arbejder på aerodynamiske regler, som formentlig vil gøre det nemmere at følge en anden bil.

- Et andet problem er, at de nuværende biler er for tunge, så bremserne altid er på grænsen. De overopheder altid, og så taler de om at gøre bilerne endnu tungere i 2021, hvilket er forkert. Jeg lover jer, at det er den forkerte retning, siger Hamilton.

Hvorfor er det så svært at ændre F1? Det internationale motorsportsforbud, FIA, udsteder reglerne. Liberty Media ejer de kommercielle rettigheder og styrer økonomien. Motorproducenterne (Mercedes, Ferrari, Renault og Honda) har i princippet ingen magt, men sporten er så panisk angst for at miste en eller flere, at de bliver lyttet til. Kompromisser mellem modstridende interesser rimer ikke på de drastiske ændringer, sporten har brug for.

Føler med fansene

SPIELBERG (Ekstra Bladet): Mange dagsordener er i spil for at lande et kompromis til 2021. Kørerne har gennem deres forening, GDPA, formuleret tre ønsker, som dybest set handler om tættere konkurrence, lettere biler, og ændret aerodynamik.

Lige nu fungerer racerne kun optimalt i fri luft, og overhalinger får kunstig hjælp med de særlige DRS-bagvinger.

- Jeg ved ikke, hvor meget må sige, men naturligvis er et af ønskerne at kunne følge andre biler. Som det er nu, begynder dækkene at overophede, så det er tricky, udover at du bliver hæmmet af at ligge i den beskidte luft. Dækkene overlever ikke der, siger Daniel Ricciardo til Ekstra Bladet.

- Men selv for Mercedes-kørerne, som vinder hele tiden, er det ikke lige så tilfredstillende at vinde over en eller to kørere, som havde det været var syv eller otte. De ægte racere ønsker mere konkurrence i front. Faktisk tror jeg ikke, at nogen af os er imod det. Heller ikke dem som vinder, siger han.

En ting er ikke selv at kunne udfordre topholdene lige nu. Renault-stjernen føler også med tv-seerne.

- Helt ærligt. Nogle gange under løbet tænker jeg på folk, der sidder og følger med derhjemme. Og jeg håber, at der en kamp foran mig, for lige nu sker der ingenting. Som racer ønsker jeg, at vi var tættere på hinanden. Men som tilskuer vil jeg også se tættere konkurrrence. Det er ikke Mercedes’ fejl, vi skal fange dem, men det er lige så meget, hvor bilerne er i øjeblikket.

Som kørernes repræsentant i GDPA glæder Romain Grosjean sig over endelig at have fået en invitation til møderne, hvor fremtidens F1 besluttes.

- Vi er de eneste, som ved, hvad der kræves for at få bedre racing og en bedre følelse i bilen. Der er tale om mange ting, som vi ikke tror, gør en forskel.

- Lewis som verdensmester er en god stemme for os. Taler du med os kørere, er vi mere eller mindre enige, konstaterer franskmanden.

Kevin Magnussen har det også fint med at blive repræsenteret af Mercedes-stjernen.

- Jeg tror, det er godt at tage nogle af dem, som har vundet fire-fem mesterskaber. De har lidt mere at skulle have sagt på sådan et møde. Så kan vi internt tale om blandt kørerne, hvad vi synes, siger han.

