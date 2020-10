F1-stjerner på glatis: Ekstreme forhold

Shorts og solcreme er normalt obligatorisk i bagagen til Formel 1, men de er erstattet med vinterjakker, huer og vanter til besøget på Nürburgring.

Det lyder som et luksusproblem, men de ekstreme forhold vækker alligevel bekymring. Formel 1-racere og i særdeleshed deres dæk er IKKE designet til at køre under vejrforhold, som ikke er til shorts.

For at gøre ondt værre blev fredagens træninger aflyst af sikkerhedsmæssige årsager, idet det var for tåget til at redningshelikopteren i tilfælde en ulykke kunne flyve til nærmeste hospital med de fornødne faciliteter.

Så holdene gik blindt ind til todages grandprix-weekend med kun en træning.

Man kan ikke som i en personbil ‘køre efter forholdene’. Hvis bilen ikke presses, så både dæk og bremser er oppe i temperatur, fungerer den ganske enkelt ikke og skøjter henover asfalten. Eneste måde at temperaturerne op er at presse den yderligere, hvilket er en vanskelig disciplin uden greb.

- Når man ser på vejret, ser det ikke rart ud. Ferrari har givet nogle retningslinjer, og der er visse grænser for, hvor kolde dækkene må blive, for ellers risikerer der er at være problemer, siger Haas-teamchef Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Under 90 grader varmt fungerer det bløde dæk (C4) ikke, mens weekendens hårdeste dæk (C2) skal over 110 grader for at levere greb.

Med denne sigtbarhed kunne redningshelikopteren ikke flyve. Foto: Ronald Wittek/Ritzau Scanpix

Når der fredag midt eftermiddag var 11 grader i luften og 14 på asfalten, er det en udfordring. Henover weekenden bliver der lovet kun enkelte plusgrader.

Til tredje træning var der 8,5 grader i luften og 15 på asfalten.

- Vi ved alle hvor hurtigt vejret kan skifte på Nürburgring. Temperaturerne ser ud til at blive ved med at falde, siger Günther Steiner.

- Når vi kører, skal vi være påpasselige. Det bliver konstant vådt og koldt, så kørerne skal virkelig fokusere på at holde dækkene varme.

- Fem grader vil være svært, men ni grader er koldt nok. Vi er nødt til at køre. De udsætter hverken kvalifikation eller løb, fordi det er koldt, så det er udfordringen at få det bedste ud af det, siger teamchefen.

Muligheder kan opstå under nye udfordringer. Ikke mindst hvis det bliver svært at holde bilerne på banen.

- Jeg har prøvet at køre i fem graders varme i Barcelona, og der var det virkelig svært. Det var også en anden asfalt, men vi må bare vente at se. Det skal nok blive interessant at se på, siger Kevin Magnussen.

Romain Grosjean taler med teammanager Pete Crolla. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Især safetycars og genstarter under løbet bliver svært, hvis de kommer. Jeg tror selv, at det at få dækkene op i temperatur til den første omgang i kvalifikation bliver en ret stor udfordring. Vi får at se, hvordan det går. Der er ens for alle, siger danskeren.

Teamkammerat Romain Grosjean forudser et show for tv-seere og det lille publikum på banen.

- Jeg tror, vi går ind til en god weekend, hvad showet angår og en svær en for os som kørere. Jeg ser frem til det. Forhåbentlig bliver det sjovt for publikum på søndag, og vi scorer nogle point, siger franskmanden.

Kevin Magnussen i aktion på Nürburgring. Foto: Ina Fassbender/Ritzau Scanpix

Helt som ventet havde kørerne i deres ene times forberedelse til kvalifikationen masser af udfordringer med at holde dæktemperaturerne oppe og bilerne på banen.

Men rækkefølgen til træning ligner alligevel sig selv med Mercedes i front, og Haas-duoen på grænsen til Q2.

Største problemer har Lance Stroll og Racing Point. Canadieren var så utilpas til morgen, at han sprang tredje træning over.

Teamet ved endnu ikke, hvorvidt han bliver frisk nok til at deltage i kvalifikationen - vel at mærke på en bane, hvor han aldrig har kørt i en Formel 1-racer.

Men Nico Hülkenberg parkerede sin Porsche ved Nürburgring under træningen, og på sociale medier florerer allerede de første billeder af ham i køredragt. Ingen officiel bekræftelse endnu, men alt tyder på, at tyskeren sidder i bilen.

