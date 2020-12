F1-storhold skifter kører

Det er ikke slut for 'Checo' i F1 - tværtimod bliver den dygtige mexicaner nu opgraderet til et hold, der kan kæmpe med om podieplaceringerne hver gang.

Det stod klart, at Sergio Perez ville være fortid i Racing Point, men nu har han møvet sig ind foran Alaxander Albon hos Red Bull, som i stedet må tage til takke med at være testkører.

Det skriver motorsitet Speedweek, der er ejet af Red Bull, samt hollandske De Telegraaf, som ofte har styr på, hvad der sker omkring Max Verstappen.

Skiftet er ikke officielt bekræftet, men der har været rygter om denne manøvre længe.

30-årige Perez har kørt en fænomenal sæson, hvor han endda vandt i Bahrain. Og med en samlet fjerdeplads i VM-stillingen har han også bevist, at han bestemt også har stabiliteten til at få en chance på et endnu bedre team.

Perez' sejrs-løb i Bahrain vil nok nærmere blive husket for Romain Grosjeans vilde crash.

Albon fik halvandet år til at bevise sit værd, efter han erstattede Pierre Gasly sidste år, men han fik ikke rigtig sat sig igennem. Nu må han agerer reserve for Perez og Max Verstappen, der vandt sæsonfinalen i Abu Dhabi.

Nu mangler der kun en brik i Formel 1's kørerbesætning, nemlig Lewis Hamilton, men de har over natten teaset for, at der snart kommer en afklaring på verdensmesterens fremtid, så F1-fans behøver ikke væbne sig med så meget tålmodighed.

