F1-team i problemer: Retten skrider ind

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Fredag aften blev Force India sat under økonomisk administration af retten i London, bekræfter den fungerende teamchef Bob Fernley lørdag til en række store medier.

Teamet har længe haft økonomiske problemer og indrømmede så sent som fredag over middag, at situationen var ‘kritisk’.

Ejerne har i årevis ønsket at sælge det meget dygtige raceteam, men de har sat prisen i den høje ende.

Bestyrelsesformand Subrata Roy samt medejer og teamchef Vijay Mallya har begge problemer med det indiske retssystem. Mallya har i to år været i frivillig husarrest i Storbritannien og kæmper for at undgå udlevering til Indien, som hævder, at han skylder en formue i skat efter sit krakkede flyselskab.

Betalingsstandsningen er sat i værk af blandt andre motorleverandøren Mercedes samt teamets egen kører Sergio Perez; mexicanerens bagmand Carlos Slim er en af verdens rigeste mænd og har lagt mange penge i teamet.

I kulissen står flere potentielle investorer angiveligt klar til at føre teamet videre uden inderne.

Heriblandt Lance Strolls milliardærfar Lawrence og den nuværende storsponsor BWT.

Som Ekstra Bladet skrev tidligere på ugen forlader Esteban Ocon sandsynligvis Force India til fordel for Renault - 2019-aftalen skulle ligge klar, og hvis den ikke er underskrevet, så er det tæt på. Mercedes-bossen Toto Wolff styrer franskmandens karriere og bekræftede fredag, at han ikke står i vejen for det skifte.

Hvem der ender med at få kontrollen over Force India, vil den kommende tid vise, men betalingsstandsningen får processen til at gå hurtigere.

Fredag på et pressemøde var den administrerende direktør Otmar Szafnauer ikke urolig og forventede en snarlig kapitalindsprøjtning.

- Jeg tror, den er nært forestående. Jeg ved, at der foregår diskussioner i kulissen. Jeg kender ikke detaljerne, for det er et emne for ejerne, og jeg har ingen aktier. I så fald ville jeg vide mere. Men det bliver meget snart, sagde han.

I konstruktør-VM ligger Force India før Ungarns Grand Prix a point med Haas. De seneste to år er de blevet firere, men havde så store problemer med kontantbeholdningen, at de begyndte denne sæson med nærmest en nylakeret 2017-racer. Der gik flere måneder, før 2018-raceren var helt klar.

