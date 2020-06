F1-team spår hakkeorden: Sådan ender det

Renault forventer, at fire-fem midterhold ligger inden for en tiendedel af hinanden, fortæller Daniel Ricciardo

Marginaler kommer til at afgøre den intense kamp i midterfeltet, når Formel 1-sæsonen endelig går i gang.

Mercedes, Ferrari og Red Bull har stadig en klar fordel, men oven på vintertesten var det svært at skelne resten af holdene fra hinanden.

Samme gælder for dem med adgang til alle data og strateger på lønningslisten.

Hos Renault forventer man, at størstedelen af midterfeltet ligger inden for en tiendedel af et sekund af hinanden på en enkelt omgang.

- Efter testen i Barcelona lavede vi en analyse af, hvordan vi ser feltet, og hvad vi tror, forskellene er - fra top til bund. Midterfeltet ud fra vores forudsigelser var alle sammen inden for en tiendedel; det var, hvad vi lærte af test. Jeg tror, der bliver fire-fem teams inden for en meget lille margen, siger Renaults australske stjerne Daniel Ricciardo til Sky F1.

Williams er i fremgang, men stadig klart langsomst, mens Alfa Romeo heller ikke så videre hurtige ud under test.

Fire-fem teams dækker derfor over Racing Point, Renault og McLaren plus en af eller både Alpha Tauri og Haas.

Daniel Ricciardo er i gang med sin sidste sæson for Renault. Foto: James Moy/Renault F1 Team

Før 2022-reglerne træder i kraft kommer ingen af midterholdene til at udfordre om sejrene.

- Jeg ville ønske, at vi havde lukket hullet til de forreste, men jeg tror stadig, at teams som Mercedes vil være ret tricky at slå i hvert først på sæsonen. Midterfeltet med Racing Point, McLaren og de andre teams bliver snert. Vi er blandt dem, men lige nu ser det lidt tilfældigt ud, hvem der ender som sejrherre, siger australieren, der allerede har annonceret, at han kører for McLaren fra 2021.

Renault, som har danske Christian Lundgaard i stalden, testede for nyligt den to år gamle R.S.18'er på Red Bull Ring, hvor de to første løb skal afvikles.

- Selv om det ikke er helt relevant i forhold til, hvad vi skal køre om et par uger, var et rart at komme ud at køre, børste spindelvævet af og interagere med teamet igen. At komme tilbage i arbejds-tankegangen, siger Ricciardo.

Hovedparten af holdene forbereder sig med enten en test i en gammel bil eller kører alternativt 100 kilometer i den nye bil, som er tilladt inden for reglerne til marketingsbrug.

Ferrari-kørerne luftede tirsdag deres 2020-racer på Mugello-banen, som teamet ejer. Foto: Scuderia Ferrari Press Office

Se også: Haas kommet for at blive

Se også: - Det bliver fandeme mærkeligt

Se også: Spændende eksperiment

De mindste - heriblandt Kevin Magnussens Haas - gør ikke.

Teamchef Günther Steiner fortalte på en videokonference med udvalgte medier - heriblandt Ekstra Bladet - at man hverken har personel eller budget til det.

- Kørerne er klar. Jeg tror ikke, de har brug for en masse træning. Det er en fin ting at gøre, men lige nu for os er det ikke en prioritet, siger han.

Disse tests har desuden den fordel, at mekanikere kan øve deres arbejde under nye corona-retningslinjer.

- Jeg tror, at det er en fordel; det vil jeg ikke benægte, men den er ikke stor. Vores folk arbejder i Banbury med at samle bilen, og der skal de også holde afstand, så det er jeg ikke så bekymret over.

Første grandprix i 2020 køres 3.-5. august i Østrig.

Spiller du Motor Manager på holdet.dk? Er svaret ja, så tilmeld dig til den åbne gruppe ‘Bank Ekstra Bladets klogeåger’, hvor trekløveret Jason Watt (Always Bet on Black), Jan Sommer (Boys of Sommer) og Jonas Hüttel (The Penfold Hearts) deltager. Det bliver næppe svært ... Her får du både tips, trick og opstilling til 2020-udgaven af Motor Manager (+)