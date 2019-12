F1-teams i historisk enighed: Skrotter nye dæk

Enige Formel 1-teams?

Det lyder som en aprilsnar først i december, men ikke desto mindre var det udfaldet, da holdene stemte om, hvilke dæk der skal benyttes til 2020-sæsonen. Og det blev ikke dem, som dæk-leverandøren umiddelbart havde planer om.

Beslutningen om at fortsætte med de i forvejen kritiserede 2019-dæk og skrotte 2020-dækkene var enstemmig fra de ti teams, meddeler det internationale motorsportsforbund, FIA.

- FIA vil gerne takke både Pirelli og holdene for deres arbejde og samarbejde om at forbedre dækkene til 2020-sæsonen og fremefter. Under alle omstændigheder vil den lærte lektie være uvurderlig for den fremtidige udvikling af dæk, skriver forbundet.

Pirelli designede prototypen til 2020 med et mål om at mindske dækslid, gøre det funktionsdygtigt i et større temperaturområde og få det til at modstå overophedning i beskidt luft bag en anden bil.

Kørerne fik første smagsprøve under fredagstræningen i oktober i USA, og de kunne ikke lide, hvad de fik serveret. De to dages test, som efterfulgte sæsonfinalen i Abu Dhabi allokerede samtlige teams til test af 2020-dækkene.

Ingen brød sig om resultatet ...

Pirellis tekniske chef Mario Isola taler dæk med sin landsmand Haas-teamchef Günther Steiner. Foto: Jan Sommer

GPDA-tillidsrepræsentant Romain Grosjean hørte til de tidligere kritikere efter første testdag. På sin briefing ville han ikke vælge mellem 2019- og 2020-prototypen.

- Det er for tidligt at sige. Men det burde slet ikke være et spørgsmål, vel?

- Efter et års udvikling ville jeg gerne kunne sige, at jeg uden tvivl foretrak at køre løb på 2020-dækket, sagde franskmanden og mellem linjerne også, hvorfor afstemningen faldt ud, som den gjorde.

Ferrari og Red Bull førte tidligere på sæsonen an i et forsøg på at skrotte 2019-dækkene til fordel for 2018-udgaven. Anklagen gik på, at de var for temperaturfølsomme; eksempelvis under kvalifikation kan opvarmningsomgangen have større betydning end det reelle forsøg.

Med denne beslutning har holdene i det mindste data om, hvordan disse dæk opfører sig under forskellige forhold i stedet for igen at starte med en ren tavle.

Fra 2021 kommer der med garanti et skifte, når Formel 1-racerne monteres 18 tommers dæk.

- Ikke hvad man kunne drømme om