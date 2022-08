F1-teams slås om stortalent i retten

Alpine forsøger at gå rettens vej for at beholde australske Oscar Piastri

SPA (Ekstra Bladet): En høring mandag i Schweiz vil afgøre, om den forsvarende Formel 2-mester Oscar Piastri næste år kører Formel 1 for McLaren eller Alpine.

21-årige Piastri har været en del Alpines talentprogram siden 2020. I denne sæson har han været tredje- og simulatorkører, og efter Fernando Alonsos pludselige exit blev han annonceret som spanierens afløser.

Ganske bizart benægtede australieren straks at ville køre for Alpine.

Oprindeligt var det franskmændenes ønske at placere Oscar Piastri hos Williams næste år. Den idé var han ikke varm på, så manageren Mark Webber slog en handel af med sin gamle Porsche-teamchef Andreas Seidl, der nu er sportslig ansvarlig hos McLaren.

Daniel Ricciardos kontrakt blev ophævet før tid, så det orange team har plads.

Derfor er sagen endt hos det internationale motorsportsforbund, FIA’s, såkaldte ‘Contract Recognition Board (CRB)’.

- De vil bestemme, hvilken kontrakt, Oscar har underskrevet, som tager præcedens. Når vi har kendelsen, ser vi på fremtiden, sagde Alpine-teamchef Otmar Szafnauer i Belgien.

McLaren eller Alpine? En høring i Schweiz afgør, hvor Oscar Piastri kører i 2023. Under Belgiens Grand Prix kørte han i Alpines simulator i Enstone. Foto: Tariq Mikkel Khan

Franskmændene fastholder at have en gyldig kontrakt.

- Sjældent deler jeg kontrakt-detaljer, men jeg kan sige to ting. Der var ingen klausuler om, at vi skulle gøre noget per 31. juli, og ellers var der en vej ud. En sådan deadline er fiktiv. Vores aftale var til og med 2024 med en option efter 2023.

- Det eneste skuffende med Oscar er, at han skrev under med os i november. Vi leverede alt, hvad vi skulle og lidt mere end det. Og hans løfte var at køre for os, hvis vi satte ham i bilen. Så det går vi efter, sagde Szafnauer.

Vinder Alpine sagen, er det ifølge teamchefen planen at tvinge Piastri i bilen, selv om han hellere vil køre for McLaren.

- Det er det logiske næste skridt, når du tror på, at du har en gældende kontrakt med en kører, som har underskrevet noget andet. Det er sket tidligere. Jeg var der, da Jenson Button skrev en kontrakt med Williams, mens BAR Honda med fuld ret udnyttede deres option.

Fernando Alonsos overraskende Alpine-exit har skabt ravage. Foto: Jan Sommer

- Jenson ønskede inderligt at skifte til Williams, men BAR-Honda vandt sagen, og de endte med at få et strålende forhold, som kulminerede med verdensmesterskabet, siger Alpine-chefen.

Alternativer til Piastri vil han ikke tale om endnu.

- Jeg ved ikke, hvor lang tid de skal bruge på kendelsen, men når vi har al information, ser vi på, hvem der skal sidde i det ledige sæde.

McLaren vil slet ikke udtale sig og heller ikke bekræfte deres kontrakt med Oscar Piastri. Weekenden skulle handle om Daniel Ricciardos exit og løbet, siger teamchef Andreas Seidl:

- Fremtiden vil vi se på i næste uge og fremad.