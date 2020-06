F1-zarens stinker: Datteren mangler format

Bernie Eccelstone peger fingre ad Frank Williams' arvtagere for at have kørt teamet på økonomisk vildspor

Formel 1's tidligere ubestridte zar, Bernie Ecclestone, har kastet sig ind i kampen om at finde en køber til det hæderkronede og engang så succesfulde Williams-team.

- Williams ville være et stort tab. 100 procent. Jeg ser mig omkring for at finde mennesker, som kunne tænkes at ville involvere sig, siger den 89-årige brite til nyhedsbureauet AFP.

Teamet er både i sportslig og økonomisk krise.

Seneste regnskab udviste et minus for 2019 på 13 millioner pund - knap 110 millioner kroner - hvorfor teamet er nødt til at sælge en mindre eller større del for at overleve.

Et decideret salg kan også komme på tale, meddelte Williams-familien.

Bernie Ecclestone mistede sin magt i Formel 1, da kapitalfonden CVC solgte sporten til Liberty Media. Men den detroniserede F1-zar er stadig ved sine meningers mod og viser sig af og til ude til løb. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Williams vandt senest verdensmesterskabet i 1997 med Jacques Villeneuve, og seneste grandprix-sejr skal man tilbage til 2012 for at finde, da crashkongen Pastor Maldonado overraskede alt og alle.

Det kom godt i gang med hybridæraen i 2014 og 2015, men har været i frit fald i flere år kulminerende med sidstepladser i konstruktør-VM i 2018 og 2019. Sidste sæson scorede teamet blot et sølle point, hvilket endda krævede held og regnvejrskaos til grandprixet i Tyskland.

Bernie Ecclestone lægger ikke fingre imellem, når han peger på de skyldige.

- Problemet er, at Frank havde en praktisk tilgang til at lede teamet. Uheldigvis har den nuværende ledelse ikke samme status, som Frank havde. Han fik ting gjort, siger briten.

Sagt på en anden måde mangler Frank Williams' datter Claire format, for det er hende, der har ledet teamet i senere år, som helbredet driller den 78-årige grundlægger.

Frank Williams fejrer teamets seneste sejr tilbage i 2012. Foto: Josep Lago/Ritzau Scanpix

Bernie Ecclestone og Frank Williams er gamle venner og har kørt parløb i sporten siden 1970'erne.

- Jeg håber, det ikke er slutningen for Williams-teamet. Det ville være en æra, som endte, men jeg håber, at nogen har råd til at drive teamet ordentligt, for det vil være forfærdeligt at miste sådan et team.

- Stakkels gamle Frank måtte arbejde så hårdt for at sikre, at holdet kunne konkurrere; det lykkedes, men at se det forsvinde vil ikke være godt. Det er et historisk team, siger Ecclestone.

I den gamle Concorde-aftale lå der også en økonomisk bonus til Williams for teamets historiske betydning.

Også hos F1-organisationen forsøger man at hjælpe. Den sportslige direktør Ross Brawn - som selv har været ingeniør hos Williams - siger, at 'seriøse' mennesker ser på teamet i øjeblikket.

Teamet har budgettet på plads til at køre sæsonen ud blandt andet takket være omlægning af et lån på 28 millioner pund, som blandt andre involverer den canadiske milliardær Michael Latifi, hvis søn Nicholas kører for Williams denne sæson.