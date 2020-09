F1's stoleleg spidser til: Skoldhede sæder

Otte pladser er tilbage på Formel 1-gridden til næste sæson og reelt kun syv, da det kun er et spørgsmål om tid, før Lewis Hamilton og Mercedes bliver enige om en forlængelse.

Med sin opblomstring efter sidste års degradering hos Red Bull fortsætter Pierre Gasly med garanti hos Alpha Tauri, hvilket efterlader en sekstet, som går ind til et uvist efterår.

Alexander Albon (Red Bull)

Siden Daniel Ricciardo forlod Red Bull, har teamet haft svært ved at finde en ligeværdig kollega til Max Verstappen. Måske var podiet på Mugello, hvad der skulle til for, at Alexander Albon tager et skridt nærmere hollænderens niveau.

Men i et team så brutalt som Red Bull vil der altid blive sat spørgsmålstegn ved sammensætningen, når forskellen er så stor mellem kørerne, som tilfældet er, og som den var igen i Rusland. Ti løb inde i sæsonen har han scoret præcist halvdelen af, hvad Verstappen har leveret i den anden side af garagen.

Uagtet at ledelsen indtil videre bakker 100 procent op om briten, der kører på thailandsk licens.

Daniil Kvyat (Alpha Tauri)

Russeren læner sig op af karrierens tredje fyreseddel fra Red Bulls kørerprogram. Pierre Gasly havde allerede før sin overraskende sejr totalt domineret sin kollega i denne sæson, som kun beholder sædet så længe, at der ikke findes bedre arvtagere internt.

I F2 presser Yuki Tsunoda fra Hondas talentprogram på, men japaneren skal blive minimum firer i mesterskabet for at sikre den påkrævede superlicens til Formel 1. En opgave, han i øjeblikket ligger til at klare.

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Der går ikke 12 italienske Formel 1-kørere på dusinet, hvilket er Antonio Giovinazzis største chance for at fortsætte. I sin anden sæson matcher han stadig ikke aldrende Kimi Räikkönen, der som bekendt ikke var i nærheden af Sebastian Vettels niveau, da de to var teamkammerater hos Ferrari.

Ganske enkelt ikke godt nok, og slet ikke når der står en kø af talenter fra Ferraris akademi, som alle er i spil til det sæde, italienerne råder over.

Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

Finnen bestemmer selv, hvorvidt han fortsætter. Sådan lyder i hvert den officielle forklaring fra teamchef Frederic Vasseur om den populære kører, der i så fald vil fejre 42 års fødselsdag som F1-kører.

Schweiziske Blick mener at vide, at finnen allerede har besluttet at tage et år mere. Finlands førende Räikkönen-ekspert Heikki Kulta fra Turku Sanomat konstaterer dog efter grandprixet i Rusland, at intet er underskrevet.

Reelt har teamet flere interessante alternativer, og farten siver ud af Räikkönen. I løbene er han snu, men for langsom under tidtagning. At han slår Giovinazzi, siger mere om italienernes manglende fart end Kimis kunnen.

Hos Ferrari var han intet match for Vettel, som nu intet match er for Leclerc.

Romain Grosjean (Haas)

34-årige Grosjeans karriere i Formel 1 synger på sidste vers. Selv forlængelsen til denne sæson kom som en overraskelse. Franskmanden var vigtig for opbygningen af Haas, men resultaterne og højdepunkterne fra den svingende franskmand er for få i de senere år.

Teamet er i gang med en plan, som fokuserer på den mellemlange horisont, og den bliver Grosjean næppe en del af.

Kevin Magnussen (Haas)

Danskeren er et sikkert, men måske for kedeligt valg, som Haas-teamet arbejder frem med med fokus på den store regelændring i 2022.

Magnussen er presset af den buffet af muligheder, som Günther Steiner og Gene Haas har, hvor markedet byder på både meget erfarne kræfter, lovende talent og i nogle tilfælde også kombineret med sponsorstøtte.

Villigheden til at ofre 2021-sæsonen betyder, at man kan skifte to kørere uden de store problemer for teamet.

Bekræftet til 2021 Mercedes: Valtteri Bottas Ferrari: Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr. Red Bull: Max Verstappen McLaren: Lando Norris, Daniel Ricciardo Renault: Fernando Alonso, Esteban Ocon Racing Point: Lance Stroll, Sebastian Vettel Williams: Nicholas Latifi, George Russell Alpha Tauri: Ingen Haas: Ingen Alfa Romeo: Ingen

