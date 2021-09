Få et godt grin: Räikkönen giver den gas i radioen

Kimi Räikkönen indstiller karrieren efter denne sæson - her kan du høre nogle af hans meget spektakulære radiomeldinger

Han bliver snart 42 år, og han har taget beslutningen om, at karrieren slutter samtidig med denne sæson.

Men finske Kimi Räikkönen har i sine 19 år sat et stort aftryk på Formel 1-verdenen. I indtil nu 341 starter, hvilket er rekord, har han repræsenteret fem teams, vundet 21 grandprixer, mens han såmænd også er blevet verdensmester en enkelt gang. Det var i 2007, da arbejdsgiveren hed Ferrari.

I dag er der med Alfa Romeo også et italiensk logo på Räikkönens racer, der dog ikke har fordums styrke. Det har temperamentet til gengæld.

Det kan man ved selvsyn se i videoen over artiklen, hvor der er samlet en perlerække af kommentarer fra finnen.

Kimi Räikkönen med et sjældent smil på læben. Foto: Hoch Zwei/Ritzau Scanpix

En af de mere hyppige er, når 'The Iceman' beder ingeniøren i den anden ende om at holde sin kæft og lade ham passe sit arbejde. Dem er der et par stykker af.

Og så er det relativt gennemgående, at der er ord, der må bippes ud, når han først har set sig sur på noget eller ikke begriber, hvad der sker omkring ham.

Klippet varer godt fem minutter, så der er god grund til at sætte sig godt til rette og nyd de mange Kimi-perler - der er garanti for at trække på smilebåndet.