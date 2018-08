Får ny chance efter eklatant brøler: Haas beholder udskældt kører

SPA (Ekstra Bladet): Ikke mange positive fraser er sagt om den amerikanske racerkører Santino Ferrucci, siden det slog klik for ham på Silverstone i juli.

Trods fire løbskarantæner, bøder for en halv million kroner og en fyreseddel fra F2-teamet Trident får han alligevel lov til at forblive i Haas’ juniorprogram.

Teamchef Günther Steiner tror på at give folk en ekstra chance.

- Vi beholder ham for nærværende og ser, hvad han gør i Indycar. Vi fortsætter lidt længere. Han prøver at bygge sig en karriere, og sidste ende ønsker vi ikke at trække gulvtæppet væk under hans fødder, siger Steiner.

Santino Ferrucci får lov til at beholde Haas-uniformen ind til videre. Foto: Jan Sommer

Santino Ferrucci faldt i unåde, fordi han med vilje kørte ind i sin egen teamkammerat under Storbritanniens Grand Prix.

Arjun Maini er også Haas-kører, så de to bør næppe placeres ved siden af hinanden på bordplanen til julefrokosten …

Amerikaneren fik også en bøde for at bruge sin mobiltelefon i cockpittet.

Planen for ham er nu at køre et par enkelte afdelinger af Indycar.

Men den ekstra chance er billig at udstede, for Haas bruger ikke fredagskørere i denne sæson. Eneste tilbageværende mulighed for at komme i raceren i år, er Pirelli-testen efter Abu Dhabi, hvor de fleste teams alligevel benytter deres rigtige kørere.

