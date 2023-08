Får officiel Formel 1-debut: - Det er ekstra stort

Han prøvede det allerede sidste år, og i år bliver det virkelig alvor.

Den danske racerkører Frederik Vesti, der normalt kører for at vinde Formel 2, sætter sig i slutningen af oktober i den ene af Mercedes' to Formel 1-biler.

Sidste år gjorde han det i en test efter sæsonen i en bil, der groft sagt var på vej til skrot. I år gør han det i en afgørende løbsweekend midt i sæsonen, hvor hver meter, han kører, bliver gennemanalyseret.

- Det er kæmpestort at skulle sidde i Formel 1-bilen. Og at skulle gøre det i en officiel Formel 1-session gør det ekstra stort, siger Frederik Vesti.

Hvert år skal Formel 1-holdene to gange fjerne deres ene stjernekører fra bilerne i løbsweekendens første træning og erstatte ham med et talent.

Derfor kommer George Russell til at se den første træning på Formel 1-banen i Mexico fra garagen.

Frederik Vesti er Mercedes' højst rangerede juniorkører, og han får til opgave at køre træningen sammen med den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton.

- Bilen er i konstant udvikling, og hver en omgang er vigtig for udviklingen af den. Så det er vigtigt, at jeg giver den rigtige feedback og ved, hvad jeg skal sige på de rigtige tidspunkter, siger Vesti.

Løbsweekendens første træning er holdenes første mulighed for at teste setuppet, så bilen har størst mulig chance for at køre vigtige point hjem om søndagen. Derfor er Frederik Vestis rolle altså vital for holdet.

Men oplevelsen bliver også vigtig for ham selv og hans erklærede mål om at komme i Formel 1 allerede næste år.

Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det handler om udvikling både op til og i løbet af weekenden. Der er en hel masse mental læring, som jeg glæder mig til at tage med videre. Jeg kommer til at udvikle mig enormt meget i løbet af efteråret, siger Vesti.

Han har allerede fået lov til at snuse til, hvordan det er at være en del af et Formel 1-team. Tidligere på sæsonen blev han belønnet for sin gode indsats i Formel 2, da han fik lov at være i Mercedes-garagen under et løb.

- Det var kæmpestort og meget lærerigt. Jeg får indsigt i, hvad en kører skal gøre og give af feedback. Det er et ret stort skridt at komme derind, siger han.

- Mercedes er jo også interesseret at give mig den viden, fordi jeg nu skal køre træning. Det er en test for mig, men det er også en test for Mercedes.

Foto: Jonas Olufson

Mercedes' karismatiske teamchef Toto Wolff mener, at Frederik Vestis resultater i Formel 2 har gjort ham fortjent til at køre træning i Formel 1-raceren.

- Han er en talentfuld kører, som ikke bare er hurtig. Han er også fuld af omtanke, og han forstår præcis, hvad holdet har brug for fra ham.

- Jeg er sikker på, at han kommer til at gøre det godt og bidrage med et solidt udgangspunkt for vores arbejde i løbet af weekenden, siger Toto Wolff ifølge Mercedes' hjemmeside.