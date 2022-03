Får ros fra højeste sted: - Havde ondt af ham

Verdensmester Max Verstappen er glad for at have Kevin Magnussen tilbage på F1-gridden

Formel 1-verdenens nummer et har givet Kevin Magnussen sit kvalitetsstempel.

Max Verstappen mener, at Haas har opgraderet deres team ved at indsætte danskeren i Nikita Mazepins efterladte race, og hollænderen var ærgerlig over at se ham ryge ud i slutningen af 2020.

- Jeg er meget glad på hans vegne. Kevin har altid været en super fin fyr, og jeg havde ondt af ham, efter den måde han måtte forlade det hele på, siger verdensmesteren til Viaplay.

- Det viser, at man ikke skal give op, og de agter ham helt sikkert højt, efter alt hvad han har gjort for dem. Og jeg tror, det er godt for holdet, at de får en erfaren kører tilbage, så kan teamet blive guidet lidt.

Gensynsglæden var stor ved flere lejligheder. Her sammen med Verstappens holdkammerat Sergio Perez. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

Verstappen regner ikke med at se en rusten Magnussen, selvom danskeren har haft F1-pause.

- Det kommer an på, hvor god bilen er. Har han en nogenlunde bil, så kan han levere gode præstationer ligesom tidligere. Han er blevet ældre og klogere, og det hjælper altid.

Den sidste del kender han nok også selv en del til...

Efter de sidste test-sessioner i Bahrain åbnes sæsonen på selvsamme bane, hvor selve løbet afvikles søndag kl. 16. Ekstra Bladet følger selvfølgelig også træning og kvalifikation i dagene op til.

Læs hvordan Haas og Kevin Magnussen står før sæsonen:

