Får smadret Formel 1-starten: Profil i slemt cykelstyrt

Den canadiske Formel 1-profil Lance Stroll misser opstarten, efter at han styrtede på cykel på en træningslejr i Spanien

Det er absollut ikke nogen optimal opstart på den kommende Formel 1-sæson for canadiske Lance Stroll.

Aston Martin Cognizant-køreren misser nemlig alle pre-season-tests, efter at han har pådraget sig skader som følge af et cykelstyrt i Spanien.

Det bekræfter holdet på sin hjemmeside, ligesom Stroll også har skrevet om det på sin Instagram.

'Under en pre-season-træning på cykel i Spanien var Lance Stroll involveret i en uheld og pådrog sig nogle skader, der kommer til at holde ham ude af pre-season-testene i Bahrain,' skriver teamet.

Heldigvis for Stroll er skaderne ikke alt for alvorlige, og det forventes, at den 24-årige Formel 1-profil vil være klar i sin racer, når 2023-sæsonen løber af stablen i Bahrain i første weekend i marts.

'Det forventes, at Lance kommer sig hurtigt og vender tilbage til sine opgaver. Hans fitnessniveau i forhold til at vende tilbage til raceren vil blive testet dagligt, og der vil komme en opdatering inden grandprixet i Bahrain.'

'Holdet håber, at Lance kommer sig hurtigt, og ser frem til hans sædvanlige energi og dedikation til holdet.'

Stroll havde ikke nogen prangende sæson i fjord og samlede blot 18 point sammen i løbet af sæsonen.