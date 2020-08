Fælder dom: Derfor gik det galt

Søndagens Formel 1-grandprix på Silverstone i England fik en dramatisk afslutning.

De to Mercedes-biler samt Carlos Sainz' McLaren blev alle ramt af punkteringer mod slutningen af løbet, hvilket betød, at Lewis Hamilton måtte køre over målstregen som vinder med kun tre funktionelle hjul.

De mange punkteringer på kort tid fik Formel 1's dækleverandør, Pirelli, til at indlede en undersøgelse, som nu er afsluttet.

Årsagen til de flade hjul var, at de havde været i brug for længe og blev overbelastet, lyder det.

- Hovedårsagen kan koges ned til en række individuelle omstændigheder, der førte til et ekstremt langt brug af det andet sæt hjul, skriver Pirelli på sin hjemmeside.

- Den anden safety car-periode fik næsten alle hold til at køre i pit og dermed slutte med en særdeles lang periode efter sidste pitstop, omkring 40 omgange, hvilket er mere end tre fjerdedele af den samlede løbslængde på en af de mest krævende baner i kalenderen.

Lewis Hamilton humpede i mål med et punkteret hjul i søndagens Formel 1-grandprix. Foto: Andrew Boyers/Reuters

Derudover var den øgede fart i denne sæson med til at gøre de sidste omgange af søndagens løb ekstra hårde for dækkene, lyder det fra dækfabrikanten.

Mens Lewis Hamilton holdt fast i sin føring søndag og vandt, så faldt hans holdkammerat, Valtteri Bottas, som lå nummer to, tilbage på 11.-pladsen.

- Farligt og uacceptabelt

