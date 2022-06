Færdig som forsøgskanin

Lewis Hamilton så gerne, at Mercedes eksperimenterede lidt mindre under løbsweekenderne

Umulig at køre!

Sådan lød Lewis Hamiltons offentlige vurdering af W13’eren efter fredagens træninger i Canada, hvor man forsøgte sig med to vidt forskellige opsætninger af bilen for at komme til bunds i teamets problemer.

Det blev noget bedre til løbet, hvor den syvfoldige mester scorede sit andet podie i år.

Han har trukket sin del af læsset, mens Mercedes har forsøgt at tvinge mere omgangstid ud af bilen, uden at den ryster eller hopper for vildt.

Men Hamilton så gerne, at der blev skruet en smule ned for eksperimenterne i den erfarne del af garagen.

- Måske George (Russell) i anden halvdel af sæsonen kan stå for eksperimenterne, sagde Hamilton efter løbet.

- Vi prøver at gøre fremskridt som team. Fremadrettet bør vi være lidt mere forsigtige med at lave alt for mange eksperimenter, for det hæmmer virkelig din weekend. Især hvis du kun har tørre træninger om fredagen og ikke får en lørdagstræning eksempelvis, siger han.

Lewis Hamilton har kun slået sin unge teamkammerat George Russell to gange i denne sæson og er 34 point efter ham i VM-stillingen.

Lewis Hamilton var på podiet i Bahrain til sæsonpremieren og så igen i Canada. Foto: Geoff Robins/Ritzau Scanpix

Den tidligere verdensmester og Mercedes-kører Nico Rosberg kalder Russell fænomenal, men advarer ham imod at tro, at han allerede har styr på Hamilton.

- Lewis kører på sit topniveau. Han har bare haft en ufattelig uheldig sæson med alle disse ting, der er gået imod ham. Denne gang var weekenden mere normal, og han leverede på sin sædvanlige overlegne måde.

- Kørersammensætningen er ufattelig stærk, men tag ikke fejl. Lewis hader at ende toer til en teamkammerat, så han vil være ultramotiveret og presse maksimalt internt, siger Rosberg til Sky.

Lewis Hamilton halter efter sin dygtige og stabile teamkammerat, men den syvfoldige mester har heller ikke ligefrem haft heldet på sin side i 2022. Foto: Clive Mason/Ritzau Scanpix

Mercedes har flere opdateringer klar til Storbritanniens Grand Prix. Silverstones glatte overflade sammenlignet med Monaco, Baku og Montréal bør også hjælpe teamet.

SE OGSÅ: Debriefing fra Montréal: Haas går all-in