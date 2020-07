Fantastisk F1-lotteri

Hvis det bare kunne regne, hver gang der skal køres kvalifikation til et et Formel 1-grandprix ... Våde tidtagninger er garant for drama, kørere og biler på grænsen og store overraskelser.

Kampen mod uret til Steiermarks Grand Prix, som det andet løb i træk på Red Bull Ring kaldes, skuffede på ingen måde.

Lewis Hamilton tog pole-position foran Max Verstappen, da kvalifikationen med tre kvarters forsinkelse blev afviklet.

Det lyder meget normalt, men hold nu fast.

I anden startrække holder Carlos Sainz’ McLaren som treer foran Valtteri Bottas’ Mercedes med Esteban Ocons Renault lurende lige bagved.

Williams’ stortalent George Russell overraskede en 12. plads blot en hundrededel af et sekund fra den ringeste Ferrari …

Kevin Magnussen levere en solid præstation uden at være at prangende.

Danskeren klarede sig videre til Q2, hvilket faktisk er godkendt i Haas’ situation. Fredag under træning tegnede det amerikanske team til at være langsomst af alle, så regnen udløste nogle bonusplaceringer til ham.

Men i den anden kvalifikationsrunde formåede Magnussen ikke at avancere yderligere, så han starter grandprixet som nummer 15.

Herfra kan der scores point med en god første omgang, såfremt Haas har fået styr på sine problemer med bremsekølingen.

Værre så det ud for teamkammeraten Romain Grosjean. Franskmanden understregede endnu en gang, at han har det svært i skiftende forhold. Allerede på første omgang i kvalifikationen bremsede han for sent og tog en tur gennem gruset, som gav omfattende skader på bilens gulv.

Han fik aldrig sat en tid og starter grandprixet sidst.

De helt store tabere var Racing Point-duoen. Efter fredagens træninger bejlede de til anden startrække, men der venter et helt andet grandprix til de lyserøde Mercedes.

Sergio Peres blev knockoutet allerede i Q1 og starter helt nede som nummer 17. Teamkammeraten Lance Stroll måtte nøjes med 13. pladsen.

Ferraris problemer med både motor og selve bilens design er ægte, hvis nogen skulle være i tvivl.

Sebastian Vettel var bedst for Ferrari på en sølle 10. plads, mens Charles Leclerc skuffende måtte nøjes med 11. pladsen.

Monegaskeren var kun 0,6 sekunder hurtigere end Kevin Magnussens Haas, hvilket IKKE er tilfredstilende for fabriksteamet.

Eneste større crash stod Antonio Giovinazzi fra Alfa Romeo for.