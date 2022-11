Far Magnussen: - Hold da kæft

Jan Magnussen havde svært ved at sætte ord på sønnens præstation efter den historiske pole-position

- Hold da kæft, det er fuldstændig vanvittigt! Jeg aner næsten ikke, hvad jeg skal sige.

Sådan lød den første reaktion fra Kevin Magnussens far, Jan Magnussen, da Ekstra Bladet fangede ham over telefonen få sekunder efter, at Kevin havde nuppet pole-position ved fredagens kvalifikation.

- Jeg sidder bare og nyder billederne og ser en glad Kevin sammen med hele sit crew. Fantastisk. Jeg er så stolt af knægten, siger Jan Magnussen.

- Han skal lige have hjelmen af, og så ringer jeg til ham!

Og far Magnussen er heller ikke i tvivl om, hvordan sønnen har det denne fredag aften.

- Han har det godt, er du gal! Han er helt ude af sig selv.

- Heldet er selvfølgelig på deres side. Dét, at han kommer først ud og får sat en tid som den første, var afgørende. Det var bare pisse godt planlagt af teamet og fantastisk godt udført af Kevin.

Den danske Formel 1-kører starter i pole-position i lørdagens sprint-løb, men den placering bliver svær at holde.

- Umiddelbart er bilen meget god, vurderer Jan Magnussen.

- Men jeg tror ikke, den er god nok til at vinde i morgen. Men den er god nok til et ordentligt resultat denne gang.

Indtil videre kan både far Magnussen og hele Danmark juble over den første danske pole-position i Formel 1's historie.

