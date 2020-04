Far som 89-årig: Formel 1-boss kan stadig

Den tidligere Formula One Group-direktør Bernie Ecclestone skal være far til en dreng til sommer

Den britiske millardær og tidligere Formel 1-chef Bernie Ecclestone er trods sit mangeårige otium stadig en chef.

Med sin næste runde fødselsdag liggende i oktober skal den 89-årige nemlig være far til endnu et barn. En dreng.

Det er dog ikke kun hans egen alder, der gør præstationen imponerende. Skønt hun kun er halvt så gammel som, er det også en fremskreden alder for Ecclestones 44-årige hustru Fabiana Flosi at få barn i.

- Ja, til sommer er det så vidt. Forhåbentlig lærer han snart at spille backgammon, lyder den grinende bekræftelse fra Ecclestone, der med den voksende familie nyder tilbagetrukket corona-isolation på sin farm nord for brasilianske Sao Paolo.

Det snart nybagte forældrepar ses her til et Ferrari-jubilæum i efteråret. Foto: Ritzau Scanpix

Vil nyde isolationen

De fleste på hans alder frygter den voksende globale pandemi, der især i hans aldersgruppe kan vise sig fatal. Ecclestone, der voksede op under beskedne kår som fiskersøn, prøver dog at lade være med at bekymre sig for meget.

- Uden humor og sjov ødelægger du dig selv disse dage. Men nu vil jeg bare have det godt med Fabiana i den åbenbart længerevarende isolation, siger han og tilføjer i øvrigt, at han ikke håber, sønnen får en idé om at skulle have noget med Formel 1 at gøre.

Den britiske forretningsmand er tidligere chef for Formula One Group og desuden i en årrække har ejet den britiske fodboldklub Queens Park Rangers. Han har derudover også altid gjort sig bemærket for sin forkærlighed for unge modeller og sine ikke altid så sympatiske udtalelser.

Det første ægteskab sluttede i brat 1984, da det blev kendt, at han havde gjort en ung kroatisk Armani-model gravid. Slavica Rádic hed hun, og de to endte med at danne par indtil 2009. Samme år var han rendt ind i 46 år yngre Fabiana Flosi, som han tre år efter giftede sig med.

Det er hende klædt i hvidt, han ses med på billedet på foroven. Måske klædt i den farve for at behage sin mand, der tidligere har givet udtryk for sine knap så progressive holdninger til farver på kvinders påklædning så vel som deres rolle i samfundet.

- Kvinder skal være klædt i hvidt ligesom alle andre husholdningsapparater, sagde han ved en tidligere lejlighed.

Milliardæren er bestemt af den gamle skole.

Fra sine tre tidligere ægteskaber har han i alt tre børn, hvor den yngste, Petra, i skrivende stund er 31 år gammel.

