Farcen er slut: Vinder slagsmål om stortalent

Det internationale motorsportsforbund, FIA's, advokater giver grønt lys for, at Oscar Piastri kører for McLaren i 2023 og 2024

Den forsvarende Formel 2-mester, Oscar Piastri, vinder ingen popularitetspriser hos Alpine (tidligere Renault), som har investeret et større millionbeløb i hans udvikling mod at blive Formel 1-kører.

Men fra 2023 trækker han i orange og bliver teamkammerat med Lando Norris hos McLaren.

Offentliggørelsen kom et øjeblik efter, at resultatet fra det internationale motorsportsforbund, FIA's, advokater lå klar.

Piastri havde på forhånd sagt pænt nej tak til at blive Fernando Alonsos afløser hos Alpine, men franskmændene mente, at de havde en gyldig kontrakt.

Høringen endte med en enstemmig afgørelse i McLarens og Piastris favør, som anerkendte deres aftale, der blev underskrevet 4. juli!

Allerede her havde McLaren altså besluttet, at de ville afskedige Daniel Ricciardo før tid.

Beslutningen er en spand kold vand i hovedet på Alpine, som ellers forventede, at Piastri ville blive tvunget til enten at køre for dem, eller at de som minimum havde et gyldigt søgsmål for de penge, de har brugt på sæder i juniorklasserne samt tid i en to år gammel F1-racer

Alpine meddeler:

- Vi betragter sagen som lukket og vil annoncere vores kørersammensætning til 2023, når tid er.

