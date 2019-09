Farcen slut: Haas mister mange millioner

Oktober 2018: Williams-flirt ender med Haas-knald

Langskæggede William Storey har hele længe forsøgt at komme ind i Formel 1 med sin energidrik, som ingen har hørt om. Han er i USA som gæst hos Williams og forhandler om et titelsponsorat. Søndag 21. oktober indgår han imidlertid ud af det blå en flerårig aftale med Gene Haas’ team. Teamets jurister er tilfredse, konstaterer Günther Steiner, mens tvivlen i paddocken hurtigt spreder sig.

7. februar 2019: Bank Red Bull

Rich Energy Haas F1 Teams guld-sorte farver lanceres på den snobbede Royal Automobile Club i London (jeans og kondisko forbudt). William Storey hævder her, at Rich Energy har tilstedeværelse i 43 lande og har produceret 90 millioner enheder. Samtidigt erklærer han sit mål: Red Bull skal bankes på og uden Formel 1-banerne.

14. maj 2019: Dømt som løgner og kopist

En britisk dommer fælder dom i en sag anlagt af Whyte Bikes. William Storey samt barndomsvennen Sean Kelly bliver dømt for at have kopieret cykelfirmaets logo. Al brug af gevirerne på dåserne, hjemmeside og Haas-bilen er brud på copyright. Dommeren kalder Storey et utroværdigt, selvmodsigende vidne, som løj i retten.

Slutmaj 2019: Kampdruk i Monaco

William Storey giver den som vanligt gas med sine venner i Haas-lejren. Grandprixet leverer et eksempel på, hvor alkoholiseret Rich Energy-direktøren er. Han går nærmest i panik, da det går op for ham, at der ikke er adgang til alkohol i den særlige suite over garagen, hvor Haas’ VIP-gæster er lukket inde i de to timer, løbet varer. Nok så slemt: Næste rate i sponsoratet på 50 millioner kroner udebliver.

10.-15. juli 2019: Det totale kollaps

Galskaben når uanede højder på Silverstone, hvor fløjkrigen i Rich Energy bryder løs med Haas som måbende vidner. Via Rich Energys Twitter-konto opsiger William Storey sponsoratet af Haas med grunden ‘manglende resultater’. Juridisk er det bare ikke muligt. Kontoen var aldrig hacket, som visse medier har hævdet. Den oplysning kom fra en del af firmaet uden tilknytning til de reelle investorer. I stedet har William Storey kontrolleret den hele vejen igennem forløbet.

Startaugust 2019: Forhandlinger i kulissen

Mens sæbeoperaen fortsætter på sociale medier og i britiske retssale prøver at en gruppe af Rich Energys investorer at redde stumperne af firmaet. De mødes med Gene Haas i Ungarn, og teamet giver indtryk af, at der er fundet en løsning. To løb senere stopper sponsoratet efter gensidig aftale uden yderligere detaljer.