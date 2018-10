'Farlig' Kevin får høvl: 'Det er poetisk retfærdighed'

I TV-KLIPPET OVER ARTIKLEN KAN DU VURDERE, OM KEVINS EXIT ER HANS EGEN SKYLD

Kevin Magnussen udgik på ottende omgang i søndagens japanske grandprix, og i de store internationale medier er der dagen derpå heller ikke den store ros at hente for danskeren.

Hos Skysports bliver der givet karakterer mellem Sebastian Vettels og Marcus Ericssons fem-taller og Lewis Hamiltons maksimale 10-tal, mens Kevin Magnussen må tage til takke med at ende helt uden for karakterskalaen.

- Haas betalte prisen for at sende Kevin Magnussen for sent ind i en tør-til-våd-Q2, men danskeren må selv tage ansvaret for sine fejl i løbet, lyder det.

- Hans blokade af Leclerc var farlig og standsede effektivt hans eget løb, da han blev ramt af en punktering. Poetisk retfærdighed, lyder det hos Skysports, hvor Haas-teamkammeraten Romain Grosjean i øvrigt får et otte-tal.

Kevin Magnussen i aktion i Japan. Foto: Toru Hanai / Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen får ikke de bedste ord med på vejen i karaktergivningen efter det søndagens grandprix. Foto: Andrej Isakovic / Ritzau Scanpix

Hos tyske Auto-Motor-Und-Sport scorer danskeren et fem-tal ud af 10.

- Magnussen røg ud i Q2, fordi tricket med soft-dæk fra start gik galt. Gasly kom i vejen. Men nummeret i opfølgningen gjorde danskeren sig ikke populær, lyder det.

- Han forsvarede sig mod Leclerc, men straffede også sig selv. Leclerc beskadigede det venstre bagdæk. Den tidligere mester Villeneuve opfordrede til en straf til Magnussen, lyder det.

Hos det tyske motorsportsmagasin får danskeren trods alt bedre karakter end både Lance Stroll, Stoffel Vandoorne og Nico Hülkenberg, der alle scorer et fire-tal.

Magnussens team-kammerat er også her oppe på otte, mens Lewis Hamilton igen topper med 10-tallet.

Endelig får Magnussen også karakteren fem ud af 10 hos internationale Autosport.

- Magnussen var ikke lige så effektiv på soft-dæk, som Grosjean var i Q2, hvilket kombineret med regnen efterlod ham som 12'er før løbets start. Hans ageren, da han blev angrebet af Leclerc, var lovlig, men da han skærmede af for overhalingen, endte det med at ødelægge hans løb.

- Der var ellers mulighed for at snuppe et point eller to. Magnussen underpræsterede i kvalifikationen, og løbet førte ikke til noget, lyder det hos Autosport.

Kevin Magnussens team-kollega Romain Grosjean endte som nummer otte i løbet og sikrede dermed fire point til Haas-teamet, der er nummer fem otte point efter Renault på fjerdepladsen.

Individuelt ligger Kevin Magnussen på en delt syvendeplads med Sergio Perez og Nico Hülkenberg, og med Fernando Alonso, Esteban Ocon og Carlos Sainz Jr. tæt efter sig, mens teamkollegaen Romain Grosjean er nummer 13 samlet.

Næste grandprix køres 21. oktober i USA, og herefter mangler kune løbene i Mexico, Brasilien og Abu Dhabi før sæsonen er slut.

