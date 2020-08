Ved hjælp af en safetycar befandt Romain Grosjean pludselig i den sjove ende af feltet i Storbritannien Grand Prix i kamp mod hurtigere biler.

Franskmandens forsvar mod Carlos Sainz udløste et sort-hvidt flag (gør det ikke igen), mens han skulle en tur forbi stewards, for et lignende sent ryk til siden lige inden en nedbremsningszone.

Dommerne lod ham slippe med en advarsel.

- Jeg ville ikke gå ind og belære ham, for som jeg sagde til ham, burde han nu vide, hvad han foretager sig. Men jeg sagde; ‘hør her, det er ikke kun mig som er i fare med et sent træk og en reaktion, men måske brækker min frontvinge, og måske får du også en punktering’. Så der er konsekvenser for os begge, sagde Daniel Ricciardo søndag aften.

Carlos Sainz var noget mere ophidset både under og efter grandprixet.

- Jeg synes, det er uacceptabelt. Du kan se, hvordan han venter på, at jeg kommer op på siden for at give mig et chok. Vi kører 300 km/t., vi er nødt til at respektere hinanden lidt mere, for vi så et par ulykker i dag, og de var store, siger McLaren-køreren.

- Jeg tror ikke, vi som kørere indser, hvor store hastigheder vi kører med. Jeg crashede næsten ind i Romain, fordi han bevægede sig for sent. Jeg tror, han ser på det og fortryder det, fordi det er tydeligt farligt og uacceptabelt, siger Sainz.

Spanierens kørsel var selv i søgelyset i hans første år i Formel 1.

Måden, man forsvarer sig på, er noget kørerne selv er fokuseret meget på. Ikke mindst efter Max Verstappen kom ind i Formel 1 og dannede skole med meget sene ryk til siden. En type forsvar, som de gamle ikke brød sig om, og som blandt andre Kevin Magnussen også har praktiseret.

Romain Grosjean - her i duel med Carlos Sainz' teamkammerat Lando Norris - ser gerne en præcisering, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er. Foto: ANDREW BOYERS/Pool/Ritzau Scanpix

For Romain Grosjean handlede det om at bruge de værktøjer, der var til rådighed, og som andre tidligere har fået lov til.

- Jeg bevægede mig nok lidt sent, men efterlod altid en bils bredde. Stewards ønsker at præcisere, at vi ikke må bevæge så sent, hvilket jeg er enig i, men der var ingen regler om det tidligere og Max Verstappen brugte det meget i sin racing, så jeg tænkte, hvorfor skulle jeg ikke kunne tage fordel af det. Fordi det er ikke hver dag, at vi ligger sekser eller syver, og jeg måtte give alt for at forsvare, siger Haas-køreren.

- Jeg talte med Daniel, som synes, den var på grænsen, og jeg kan forstå, at Sainz klagede meget på radioen. Men det var plads til ham, og jeg havde mit eget løb at køre. Hvis der kommer en præcisering om, at vi ikke må bevæge os sent, tager jeg det til efterretning.

- For et par år siden ville gerne have haft en regel på plads efter Max’ forsvar, men der kom aldrig en. Jeg bevægede mig på grænsen og fik en advarsel, konstaterer franskmanden.

Kørerne går alle ind for mantraet ‘let them race’. Altså lad dem køre racerløb uden for meget indblanding fra dommerne.

Men pludselige ryk i bremsezonen vil de gerne have reguleret.

- Efter grundige debatter med kørerne gennem sidste år var et af områderne flertallet gerne så os slå ned, når man bevægede sig under nedbremsning. Det her var første gang, vi for alvor så det i år. Vi besluttede, at vi debatterer det til næste kørermøde og tager den derfra, siger løbschefen Michael Masi.

