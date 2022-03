Farmand er tilbage: Kevins vilde bedrift

SAKHIR (Ekstra Bladet): For en uges tid siden synes Kevin Magnussens bedre halvdel ikke nødvendigvis, at comebacket var den fedeste idé. Louise Gjørup var også med i kulissen i 2019, hvor Haas-raceren nærmest kørte baglæns i løbene og i 2020, hvor kun Williams var ringere.

Var det virkelig værd at gøre comeback, når man ser ind i en kalender med 23 grandprixer, og lille Laura lige er ved at blive kørt ind i vuggestuen?

Beslutningen om at droppe solide aftaler med både Peugeot for ikke at glemme en lukrativ eksperttjans hos TV3 Sport for at forfølge Formel 1-drømmen endnu engang gav efter lørdag aften pludselig supermeget mening - for alle involverede.

Haas’ 2022-racer er hurtig!

Måske lyder Kevin Magnussens syvendeplads ikke af det store, men det er teamets bedste tidtagning siden november 2019, og den kom i hus, mens hydraulisk væske flød ud af VF-22’eren.

Mens alt fungerede, nåede den 29-årige dansker at sætte fjerdebedste tid; foran begge Mercedes!

- Det er så mærkeligt alt sammen. Jeg havde 15 måneder til at vænne mig til, at Formel 1 ikke længere skulle være en del af mit liv. Jeg var et godt sted og var glad og taknemmelig for min tid her, men var også optimistisk for min fremtid, jeg er blevet far og kan stadig være racerkører.

- Lige pludselig sker det her så, og muligheden med Haas opstod. Nu er jeg tilbage i paddocken med min datter, i Q3 og håber på point i løbet. Det er ret skørt, sagde Kevin Magnussen foran et stort medieopbud i Bahrain International Circuits paddock.

Selv om Charles Leclerc scorede pole for Ferrari foran Max Verstappen og sin teamkammerat Carlos Sainz, konkurrerede Kevin Magnussen og Haas om at være sæsonpremierens største historie.

- Det har været den vildeste rutsjebane hen over de seneste uger. At klare alt, der skulle klares med kontrakter, nå frem, køre bilen, få en god følelse og noget håb, fordi vi havde en mistanke om, at bilen kunne være ret god.

- Kvalifikation var endnu en rutsjebane i sig selv med de problemer, vi havde, hvor vi kun kunne køre en omgang både i Q2 og Q3. Vi var ikke engang sikre på, om vi kunne komme ud igen. Nummer syv efter alt det, er rigtig, rigtig godt, siger danskeren.

Mick Schumacher blev kun 12’er og var skuffet over ikke at få det maksimale ud af bilen, men

Magnussen viste vejen allerede i Q2. Hans omgang her var hurtigere end den sidste, så Haas gemmer på meget mere.

Sidste forsøg blev nemlig kompromitteret af de tekniske problemer.

- Jeg var nødt til at køre hele udomgangen i fjerde gear. Så jeg kunne ikke køre hurtigt og få dækkene helt klar. Så vi er superglade for resultatet.

Hvor konkurrencedygtige, Haas var, kom også bag på hovedpersonen.

- Jeg sad i bilen og så efter første omgang i Q2, at jeg var foran de to Mercedes. P4, det var bare vildt. Nu tror jeg på, at bilen er god!

- Hvis Günther havde sagt i telefonen, at den var så stærk …

- Så havde sagt, sikke en omgang bullshit!

Selv om Kevin Magnussen sagde ja med det samme til sit tidligere team, var det en stor beslutning, som også skulle vendes med familien.

Men Günther Steiner indikerede også, at noget godt kunne være på vej.

- Han forklarede om deres fremskridt, deres fokus, og hvordan ressourcerne var blevet brugt de seneste år. Det lød alt sammen positivt. Men det skal han være! Ingen ved, om det var sandt eller ej. Så i dag er meget, meget rar.

Det tekniske problem var en olielækage i det hydrauliske system i køleren forårsaget af noget grus, som var kommet derind i løbet af tredje træning. Så der skulle hele tiden fyldes væske på. Systemet bliver skiftet til søndag og burde ikke være noget problem, oplyser Günther Steiner til Ekstra Bladet.

