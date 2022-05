Fatter ikke Haas

MONTMELO (Ekstra Bladet): Sølle 74 tusindedele adskilte Kevin Magnussens Haas fra Valtteri Bottas’ Alfa Romeo under kvalifikationen til Spaniens Grand Prix.

Havde DRS-vingen fungeret optimalt på danskerens bil, ville han med garanti have kvalificeret sig som syver og bedst af midterholdene.

Men som det eneste hold har Haas endnu ikke medbragt opgraderede dele, og alligevel er det seks løb inde i sæsonen i stand til at toppe midterfeltet.

Det fatter Valtteri Bottas ikke!

- Uden vores opgraderinger var vi ikke blevet syvere, siger finnen, som selv sidder i en bil, der var markant modificeret til løbet i Spanien.

Haas-raceren kan stadig være hurtig trods manglende nye dele. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi kunne allerede mærke dem, vi fik på Imola. Samme følelse her. Det eneste, som er forvirrende, er, at Haas ikke har haft nogle opgraderinger, og de er der stadig nogle gange, så det fatter jeg ikke helt, siger han.

Spørger man teamchef Günther Steiner er forklaringen ret simpel. Der er stadig masser af potentiale i den første version af VF-22’eren.

- Nogen sagde til mig, at der nærmest var en kritik af, at vi ikke opgraderede. Men hvad sagde jeg til jer. Vi har stadig mere på vej, siger Haas-bossen.

- Jeg har altid sagt, at vi skulle finde ‘sweetspottet’ på bilen. Normalt har man opgraderinger med i Barcelona, fordi alle kender banen så godt. Men vores ingeniører brugte det til at få det bedste ude af denne bil. De kunne starte fra et kendt.

Günther Steiner forsvarer teamets strategi. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Alle lavede opgraderinger her, men vi rykkede tættere på dem. Uden Kevins problemer med DRS-vingen ville vi have været meget tæt på. Og vi ved, at Valtteri er ret god, og Alfa Romeoen er en hurtig bil. Det ville ikke være sådan til alle de næste løb, men vi tog et skridt frem uden opgraderinger.

- Det vil ændre sig fra løb til løb. Vi har som team været nede som otter eller nier nogle steder. Det gør det også interessant. McLaren så ud til at stikke af som treer foran Mercedes; i dag var det en anden historie. Bag de tre store er det ret åbent, siger Steiner.

Haas medbringer først sine større opgraderinger i juli - realistisk set til Frankrigs Grand Prix.

