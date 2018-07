Fejlfri Kevin skriver Haas-historie: - Point gør forskellen

HOCKENHEIM (Ekstra Bladet): Femtepladsen i kvalifikationen til Tysklands Grand Prix er den bedste præsteret af en Haas-kører i teamets snart treårige historie.

Den udløste glæde hos både teamchef, teamejer, teammedlemmer og Kevin Magnussen selv, om end ingen af dem rigtig samler på den slags milepæle.

Hvad de kan bringe med sig, er betydeligt vigtigere.

- Jeg ser hvert løb som en ny mulighed for at score så mange point som muligt. Der er altid omstændigheder, som varierer. Du kan blive firer i et løb og så gøre det endnu bedre weekenden efter og bliver sekser. Sådan er Formel 1. Det gælder om at få det maksimale ud af den givne situation hver gang, siger Magnussen til Ekstra Bladet.

Det gjorde den 25-årige dansker i den grad lørdag eftermiddag på Hockenheim.

Red Bulls Daniel Ricciardo starter sidst på grund af motorstraf, og tekniske problemer sendte Lewis Hamilton fra Mercedes tidligt ud.

Hjælpen fra topholdene kronede Kevin Magnussen med en fejlfri præstation og en sidste omgang tæt på perfektion.

Fundamentet blev lagt allerede i Q2.

Her kørte danskeren en så blændende omgang, at han næsten matchede Ferraris Sebastian Vettel og inderligt bad teamet kigge på, hvorvidt tiden ikke var god til at køre i garage og spare et sæt dæk til finalen.

Kevin Magnussen var naturligvis stolt af sin kvalifikation. Foto: Glenn Dunbar/LAT Images/REX/All Over Press

Rådet fulgte de, og det gav bonus, da Kevin Magnussen for første gang, siden han var McLaren-kører havde to friske sæt gummi klar til afgørelsen.

- Det betyder ret meget, for selvfølgelig får du nu to forsøg i Q3. Men det hjælper, fordi du kan køre ud og prøve nogle ting af - og så sætte omgangen sammen i det sidste forsøg. Du behøver ikke at være konservativ, men du kan gå ud og prøve nogle ting, du ikke normalt ville gøre med kun et sæt, forklarer han.

- Det var en en rigtig god dag og fin margen til Renault, Sauber og Force India. Det er jeg glad for.

Vanen tro havde teamkammeraten Romain Grosjean været hurtigst under træningerne, men måtte fra halvvejs i kvalifikationen finde sig i at være langsomst af de to. Hans sidste forsøg blev ødelagt allerede i første sving, da franskmanden fortsætte ligeud.

- Vi ved stadig ikke hvorfor. På tv så man mange gnister, hvilket der ikke var på de andre omgange. Måske dækkene var for kolde, forklarede han.

Måske var der noget galt, eller måske oversatsede han bare.

Heldigvis for Haas havde franskmanden sat en tid god nok til at starte bag sin danske kollega. Tilbage er kun at undgå sammenstød i første sving - både mellem teamkammeraterne og så Renualt-bilerne bagfra - og score stort.

Som teamchef Günther Steiner siger til Ekstra Bladet:

- Milepæle er rare, men point gør forskellen. Dem skal vi score med begge biler i det kommende løb for at komme tættere på Renault. Og om muligt overhale dem.

