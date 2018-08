Fejlfrit mener Haas-boss - Kevin ikke enig

SPA (Ekstra Bladet): Haas-teamets største konkurrent i VM havde en forfærdelig weekend i Belgien. Renault-køreren Nico Hülkenberg blev den store skurk, da han i første sving torpederede to kørere af banen, og teamkammeraten Carlos Sainz’ race var allerede overstået med lørdagens ringe kvalifikation.

Hvilket gør syvendepladsen til Romain Grosjean og ottendepladsen til Kevin Magnussen endnu mere værd. De ti point betyder, at der kun er seks point op til franskmanden i konstruktør-VM, ligesom den danske Haas-stjerne kun har tre point op til Nico Hülkenbergs syvendeplads i den individuelle stilling.

- Racet var bundsolidt fra hele teamet. Der var ingen fejltagelser fra nogen. Jeg vil kalde det et fejlfrit løb fra os, sagde teamchef Günther Steiner efterfølgende, da han gjorde status over for Ekstra Bladet.

Vurderingen var Kevin Magnussen ikke helt enig i, da danskeren hoppede ud af raceren. Fra danskerens cockpit kunne der have været mere i den. Måske en placering som syver foran teamkammeraten eller potentielt en kamp med Force India.

Til at begynde med havde Kevin Magnussen lidt arbejde med at holde Pierre Gasly bag sig. Men da danskeren først kom ud lige foran Toro Rossoen, var han i stand til at lægge klar afstand. Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Danskeren fik en blændende start, overhalede både Daniel Ricciardo og Kimi Räikkönen og lagde sig i røven af sin teamkammerat.

Sidste stint var særligt imponerende. På soft-dækket hentede han omkring 12 sekunder på Grosjean, sluttede kun halvandet sekund efter og var rent faktisk hurtigere end de foranliggende Force India.

Men danskeren ville gerne have været pittet, før han skulle lukke en Mercedes og en Red Bull forbi; den slags koster tid.

- Bilen var sindssyg god på soft, og der var virkelig fart i den. Jeg kunne godt have brugt de fem-seks sekunder, jeg tabte på pitstoppet, til sidst, siger han til Ekstra Bladet.

- Der er en lillebitte chance for, at jeg kunne være oppe ved Force India, hvis jeg ikke havde tabt tid på de to overhalinger. Set i bakspejlet. Den er svær at kalde i løbet, så det er ikke en kritik, men noget vi kan lære af, siger Kevin Magnussen.

Fra Haas-pitvæggen så situationen anderledes simpel ud.

- Det kunne vi ikke gøre, for så ville han komme ud og sidde fast bag en Williams. Det er han ikke klar over, men det var derfor, vi beholdt ham derude, forklarer Günther Steiner.

Kalkylen var, at Kevin Magnussen for alt i verden efter sit pitstop skulle ud foran Pierre Gaslys Toro Rosso, hvilket lykkedes. Et tidligere pitstop kunne have kostet den ottendeplads på grund af trafik. For alt i verden skulle syvende- og ottendepladsen sikres til Haas, og så er rækkefølgen mere ligegyldig.

- Alt var under kontrol. Hvis vi gik ind for tidligt, kunne andre overhale via pitstof, siger Steiner.

For fjerde gang i år sluttede Romain Grosjean foran Kevin Magnussen. Foto: Emmanuel Dunand/Ritzau Scanpix

Force India endte weekenden som bedst efter topholdene, men Haas-bossen er ikke nervøs for, at de tager patent på den rolle. Forskellige teams har styrker på forskellige baner, og traditionelt er Force India stærke på Spa og Monza.

- Jeg er ikke for bekymret. Vi var ikke langt bagefter, og på Kevins andet stint var vi rent faktisk hurtigere end dem. Men de startede foran os, fordi de under kvalifikation var lidt heldigere med, hvornår de satte tiden.

- De er godt team, de var firere sidste år og er ikke blevet dumme på seks måneder. Jeg er bekymret over alle, som kan tage point fra os, men jeg går ikke i panik, siger Steiner.

Haas-chef hæver stemmen: Folkens, vi er ikke inkompetente