Feltets mest upopulære? - Grænsen er nået

Jason Watt mener, at Kevin Magnussen er ved at have nået grænsen for, hvornår han skal kæmpe, og hvornår han skal lade en konkurrent køre forbi

Ophidset Ricciardo: Ekstremt af Kevin

Daniel Ricciardo var temmelig ophidset efter målstregen, da han blev spurgt til søndagens drabelige kamp om 13. pladsen mod Kevin Magnussen, hvor danskeren forsvarede sig lige til grænsen.

Magnussen slap i det ungarnske grandprix dog med en løftet pegefinger fra racekontrollen og fik besked på ikke at bevæge og forsvare sig under nedbremsning.

Under mandagens chat hos Ekstra Bladet med Formel 1-ekspert Jason Watt var duellen Magnussen-Ricciardo også det store samtaleemne.

- Jeg vil mene, at vi er ved at nå grænsen for, hvad der kan betegnes som en herlig fighter, som kæmper for sin placering og så der, hvor man måske bør lade en konkurrent køre forbi uden alt for meget kamp, lød vurderingen fra Watt.

- Jeg mener ikke, man skal forære sine placeringer væk, men man skal nok holde sig godt inden for grænsen af sportslig kørsel, forklarede Watt.

Formel 1-eksperten chattede under overskriften 'Er Kevin feltets mest upopulære?'.

- Det, jeg mener, er, at nu er der endnu en kører, som har meldt sig ind i hylekoret omkring Kevins kørsel.

- På listen over kritikere har vi nu: Kimi Räikkönen, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg, Pierre Gasly, Sergio Perez, Daniel Ricciardo og så ved jeg ikke, om jeg har fået alle med, forklarede Watt.

Kevin Magnussen i aktion i Ungarn. Foto: LISI NIESNER/Ritzau Scanpix

Watt sabler kører i topteam - Kevin på vippen

Flere læsere pegede på, at Magnussen faktisk indhentede den foranliggende kører samtidig med, at han holdt Ricciardo tilbage, så danskeren vurderes blot som underholdende.

- Du har ret i, at Kevin kørte for det meste ganske fair i sit forsvar. Den første manøvre var måske lige til grænsen, men resten af gangene ændrede han bane i god tid.

- Men grunden til, at jeg spørger, om Kevin er feltets mest upopulære kører er jo netop, at der alligevel opstår brokkeri og denne gang fra Ricciardo som normalvis er stor tilhænger af god hård racing, forklarede Watt.

Spørgsmålet er også, om man i Danmark er lidt for flinke ved Kevin Magnussen, som særligt på tysk tv får hård kritik.

- Jeg synes Kevin er en cool fyr, og jeg kan godt lide hans "no bull shit"-stil. Dog vil jeg mene, at han i nogle tilfælde kæmper en anelse for hårdt for sagerne - bare en anelse. På RTL kan man ikke lide Kevin det er tydeligt at høre på dem, forklarede Watt.

Det er dog ikke første gang, at en kører udråbes til feltets bandit.

- Verstappen har jo været temmelig udskældt indtil for et års tid siden.

- Det var jo på selv samme bane i Ungarn hvor han var skyld i at man gjorde "moving under braking" forbudt. Han blev jo dømt livsfarlig af mange, men det er overstået nu, må man sige, lød det fra Watt.

På trods af balladen forventer Jason Watt, at Kevin Magnussen også i næste sæson sidder i Haas-sædet, men hans makker kan blive Esteban Ocon, hvis da ikke Mercedes snupper ham inden.

Tidligere på weekenden var det imidlertid Daniel Ricciardo, som påkaldte sig kollegaernes vrede.

