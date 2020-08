Fem år mere: Haas-ejer klar til underskrift

Teamchef Günther Steiner forventer, at Haas inden for nær fremtid underskriver en ny kommerciel aftale og dermed fortsætter i Formel 1

Spillet om en kommerciel aftale inklusiv en mere lige fordeling af Formel 1’s indtægter er inde i sin afgørende fase.

Planen fra F1-ejerne FOM og Liberty Media er underskrivelsen af en ny såkaldt Concorde-aftale onsdag 12. august, som aftaler de økonomiske spillerregler i de kommende fem år.

Holdene forpligter sig samtidig til at deltage.

Mercedes-teamchef Toto Wolff forsøgte i weekenden at åbne for yderligere forhandlinger, men hos Kevin Magnussens arbejdsgiver forventer man, at den oprindelige deadline holder stik.

Trods skepsis om sportens tilstand og den seneste tids mangel på resultater skulle Gene Haas være klar til at give sit Formel 1-projekt fem år mere.

- Jeg skal gennemgå det endnu en gang med Gene. Jeg talte med ham for lidt siden, og jeg vil tale det igennem med ham igen i de mellemliggende to dage. Lige nu er alle tegnene på, at vi er klar til underskrift, sagde Günther Steiner søndag aften til blandt andre Ekstra Bladet.

- Jeg skal sikre mig med bestyrelse og ejer, at alt er forstået, og der er enighed om alt. Men der er ingen tegn på, at vi ikke skulle underskrive, siger han.

Herefter vil fortsatte kontrakter med Ferrari og underleverandøren Dallara være naturlige skridt.

- På dette tidspunkt ville det være umuligt for os at skifte leverandør. En forlængelse af samarbejdet med Ferrari går hånd i hånd med den kommercielle aftale med FOM, siger Steiner.

Når disse væsentlige forudsætninger er på plads, vil Haas-ledelsens næste opgave være at se på, hvem der skal sidde i bilerne i 2021, og hvorvidt de indløser den option, de har på Kevin Magnussens arbejdskraft.

