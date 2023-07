Fem timer senere: Bizar F1-afgørelse

Christian Lundgaard nåede at krydse målstregen som firer i Mid-Ohio og tangere sit og RLL Racings bedste resultat i år i Indycar, før der lå et endeligt resultat af Østrigs Grand Prix.

Formel 1-løbet var vel at mærke afsluttet over fem timer forinden racet i det østlige USA!

Men så bizar og kaotisk var Formel 1 endnu engang.

Problemet var ‘track limits’, og de gentagne gange kørerne var uden for de hvide linjer især i sving ni og ti.

Aston Martin fik ret i en protest efter løbet, så det internationale motorsportsforbund, FIA, måtte i gang med at gennemgå 1200 (!) tilfælde, hvor en bil var blevet indrapporteret for en potentiel overtrædelse.

Det resulterede i 12 ekstra tidsstraffe på fem-ti sekunder til Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Logan Sargeant og Yuki Tsunoda - foruden de mange, som allerede var uddelt under løbet.

Største taber var Carlos Sainz, som nu kun blev sekser. Foto: Darko Vojinovic/Ritzau Scanpix

De største ændringer i det endelige resultat var, at Carlos Sainz røg fra fjerde- til sjettepladsen, så Lando Norris (McLaren) og Fernando Alonso (Aston Martin) blev forfremmet til fjerde- og femtepladsen.

Lance Stroll rykkede også en plads frem, hvilket forklarer, hvorfor Aston Martin indgav protesten.

Og nå ja, Kevin Magnussen blev 18’er i stedet for 19’er!

Burde verdens 20 bedste racerkørere ikke være i stand til at holde deres biler inden for de hvide linjer?

Jo, og det er de også.

Men som Williams’ Alexander Albon forklarede ganske glimrende efter grandprixet, skal der ikke mere end et lille pust vind til at flytte bilen nogle centimeter i de sving.

Og hvis man kører med stor sikkerhed. Ja, så er feltet så tæt, at man er for langsom og bliver overhalet bagfra.

Aston Martins protest betød, at Fernando Alonso blev femmer i stedet for sekser - og Lance Stroll blev nier i stedet for tier. Foto: Leonhard Foeger/Ritzau Scanpix

Samtidigt var FIA meget langsomme om at meddele overtrædelserne, fordi de var så mange. I Albons tilfælde fik han først at vide 15 omgange for sent, at han havde været uden for linjerne.

FIA har allerede meddelt, at de anbefaler grus uden for banen i sving ni og ti til næste år - i stedet for det nuværende asfalt som er mere hensigtsmæssigt for motorcykel-racing.