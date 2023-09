Femte Vesti-triumf: Let's go, baby!

MONZA (Ekstra Bladet): Med en puls tæt på de 200 ved ternet flag lykkedes det Frederik Vesti at sikre sejren i lørdagens sprintløb i Formel 2.

Den danske Mercedes-junior var under maksimalt pres, mens han holdt hovedet koldt i flere afgørende situationer.

- Let's go, baby. Sejr nummer fem, jublede han over radioen.

Vesti startede treer, men strøg i front allerede på første omgang.

To genstarter overlevede han, hvilket er lidt en af præstation på Monza, hvor slipstrøm-effekten er meget stor.

Frederik Vesti har i år vundet to feature-løb og tre sprinter. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han var egentligt stukket af og havde brudt DRS-grænsen til de nærmeste forfølgere, men så slog det israelske krydsermissil Roy Nissany til igen.

I sin femte sæson i Formel 2 kan israeleren stadig kun finde ud af køre galt, og han var lige ved at ødelægge endnu løb for Vesti - som han gjorde det med en påkørsel på Silverstone.

Rivalerne fik en ekstra chance til at fange danskeren takket være den safetycar, som Nissany fremprovokerede.

Med sejren henter Vesti fem vigtige point på ærkerivalen Théo Pouchaire, som p.t. fører mesterskabet.

Frederik Vesti holder liv sine mesterskabsdrømme. Foto: Tariq Mikkel Khan

Løbet viste dog også, at franskmandens team ART igen er meget stærke på Monza. Sidste år kørte Vesti for teamet og trods en beskeden kvalifikation som tier, blev han toer i begge løb.

ART var stærke lørdag, og Pouchaire formåede at køre sig fra tiende- til fjerdepladsen.

Mercedes-chef: Frederik er på vej til F1

Søndag til feature-race starter han fra pole-position, mens Vesti efter den kaotiske tidtagning fredag kun starter otter.

- De er i hvert fald ikke hurtigere end os, og jeg kan nok køre lidt hurtigere. Det gælder bare om at maksimere resultatet, sagde Frederik Vesti til Ekstra Bladet efter løbet.

Endnu et perfekt racerløb er påkrævet fra det danske F1-håb for at have en realistisk chance for at blive kåret som F2-mester i november i Abu Dhabi.

- Først og fremmest er jeg glad for sejren. Mesterskabet er vigtigt for alle kørere. Men det handler om selvtillid og om at opbygge en rytme. Min rytme har været lidt forstyrret siden Spa og Zandvoort.

- At komme tilbage på den her måde er, hvad jeg har brug for. Både i forhold til løbet søndag og til Abu Dhabi. Jeg giver ikke op. Det ligger helt fast. Jeg er klar til fuldt angreb, siger Vesti.