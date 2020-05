Ferrari bekræfter: Vettel stopper

Den tyske Formel 1-kører Sebastian Vettel er færdig hos Ferrari-teamet ved udgangen af denne sæson.

Det bekræfter Ferrari i en pressemeddelelse.

- Det er en beslutning truffet i fællesskab af os selv og Sebastian, og som begge parter mener er det bedste.

- Det var ikke en let beslutning at nå frem til i betragtning af Sebastians kvalitet som kører og som person.

- Det var ingen specifik årsag, der førte til denne beslutning, bortset fra en fælles overbevisning om at tiden er inde til at gå hver vores vej for at nå vores respektive mål, siger holdchef Mattia Binotto i pressemeddelelsen.

Sebastian Vettel har haft kontrakt med holdet siden 2015. Inden da kørte han for Red Bull, hvor han blev verdensmester fire sæsoner i træk mellem 2010 og 2013.

Hos det traditionsrige italienske fabrikshold har han ikke kunnet udbygge rækken af VM-titler, men er dog noteret for to samlede andenpladser og 14 grandprixsejre.

Den 32-årige tysker lægger ikke skjul på, at kemien mellem ham og holdledelsen ikke har været optimal på det seneste.

- For at få de bedst mulige resultater i denne sport er det vigtigt for alle parter at arbejde i perfekt harmoni.

- Holdet og jeg har indset, at der ikke længere er et fælles ønske om at blive sammen ud over denne sæson, siger Vettel.

Han slår samtidig fast, at det ikke er økonomiske overvejelser, der skiller parterne.

- Det, der er sket i de sidste par måneder, har fået mange af os til at reflektere over, hvad vores prioriteter i livet er.

- Man er nødt til at bruge sin fantasi og finde en ny tilgang til en situation, der er ændret.

- Selv vil jeg tage den tid, jeg har brug for til at reflektere over, hvad der virkelig betyder noget, når det handler om min fremtid, siger Sebastian Vettel.

Det er fortsat et åbent spørgsmål, hvornår Formel 1-sæsonen går i gang. Som følge af coronapandemien er der ikke blevet kørt et eneste grandprix i 2020.